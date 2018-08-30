Urfa’da Otomobil Devrildi, 2 Ölü 1 Yaralı

Otomobil Şarampole Devrildi

Hastanede Hayatlarını Kaybettiler

Kaza, Akşam Saat 19.00 sıralarında Siverek-Urfa karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre,23 yaşındaki Burak Tunç hâkimiyetindeki (01 VAJ 93) otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, Burak Tunç, Muhammed Tunç (11) ve Ercan Tunç ağır yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralı olarak hastaneye kaldırılan, Burak ve Muhammed Tunç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ercan Tunç’un tedavisi ise devam ediyor.Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi, otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.