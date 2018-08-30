Bucak, Zafer Bayramını Kutladı

30 Ağustos zaferinin milletimizin en güzel şanlı örneklerinden birisi olduğunu belirten Siverek Ticaret ve Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Salih Serdal Bucak:"Milli mücadele boyunca bu vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi şükranla anar, yüce Türk milletinin 30 Ağustos zafer bayramını kutlarım" dedi.