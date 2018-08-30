Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 30 Ağustos 2018 11:29:55 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Bakın Neler Yapmış, Hoş geldiniz Kürt Hıristiyanlar!

Davanın tamamen İzmir'de görülmesi sizi aldatmasın. Görev yeri izmir olan Rahip Andrew Brunson aslında neredeyse tüm faaliyetlerini Şanlıurfa'da ve suruçta yapmış.

Urfa’da Bakın Neler Yapmış, Hoş geldiniz Kürt Hıristiyanlar!

Davanın tamamen İzmir'de görülmesi sizi aldatmasın. Görev yeri izmir olan Rahip Andrew Brunson aslında neredeyse tüm faaliyetlerini Şanlıurfa'da ve suruçta yapmış. misyonerlik adı altında illegal faaliyetleri düzenleyen brunson, Suruç'ta misyonerlik görüntüsü altındaki illegal faaliyetlerin kuvvetlendirilmesi gerektiği, Hıristiyan dinine inanan ve bunu açıkça söyleyen Kürtlerin sayısının artması gerektiğinin ifade etmiş.

Brunson için savcılık yorumu: Misyonerlik altında illegal faaliyet

Rahip Andrew Brunson hakkında hazırlanan iddianamade, Brunson’a ait USB bellek ve cep telefonundaki bazı dijitaller “misyonerlik adı altında illegal faaliyet” olarak nitelendirildi...

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Andrew Brunson hakkında hazırlanan iddianamede Brunson'a ait USB bellek ve cep telefonu ile sim kartın içindekilere ilişkin detaylar da yer aldı. İddianamade, Brunson'a ait USB bellek ve cep telefonundaki bazı dijitaller "misyonerlik adı altında illegal faaliyet" olarak nitelendirildi.

DİNİ AYİN


Milliyet'in Haberine göre,İddianamede Brunson'a ait bir adet Sandisk marka 128 GB kapasiteli USB belleğin Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından imajının alınarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildiği belirtildi. Graphics isimli klasörün içinde bulunan bir dosyanın 2 Mart 2016 tarihinde değiştirildiği, izlenen bu dosyada bir dini ayin sırasında duvara projektör ile verilen görüntüde "Hun Bıxer Hatın Kurden Mesihi" (Hoş geldiniz Kürt Hıristiyanlar) yazdığı, aynı USB bellek içinde multimedya klasörünün içinde Hz. İsa'nın hayatının anlatıldığı ve çarmıha gerildiği filmini fakir bir ailenin evinde projektör ve ses sistemini kurarak erkeklere izlettirdikleri öne sürülüyor.


SESLİ MESAJLAR


Rahip Brunson'ın cep telefonu ve sim kartının incelemesinden elde edilen bulgulara da yer verilen iddianamede, Burunson'a "Mehmet" adlı kişi tarafından gönderilen sesli mesajda özellikle Kürtlerin Hıristiyanlaştırılmasından ve karşılaşılan sorunlardan bahsedildiği, misyonerlik görüntüsü altındaki illegal faaliyetlerin Suruç ilçesinde zayıf kaldığı, bu faaliyetlerin güçlendirilmesi görevinin "Agit" isimli bir şahsa ait olduğu iddialar arasında dikkat çekiyor.

FOTOĞRAFLAR


Kuvvetli Hıristiyan inancına sahip Kürtlerin Kobani'ye gittikleri, Kobani'ye giden Kürt kökenli Hıristiyanların açıkça Hıristiyan olduklarını söyledikleri ve bundan memnuniyetle bahsedildiği öne sürülüyor.

İddialar arasında, Suruç'ta misyonerlik görüntüsü altındaki illegal faaliyetlerin kuvvetlendirilmesi gerektiği, Hıristiyan dinine inanan ve bunu açıkça söyleyen Kürtlerin sayısının artması gerektiğinin ifade edildiği, bunun sağlanması durumunda Suruç içinden Kobani'ye yardımın artacağı öne sürülüyor. Suçlamalar arasında Brunson tarafından gönderilen bir fotoğrafa da yer verilirken, Brunson bulunduğu fotoğrafta "Agit" olarak bilinen şahsın olduğu, bu kişinin boynunda sarı, kırmızı, yeşil renkte fular olduğu ve çok sayıda çocuğun bulunduğu yerin çadırkent olabileceği iddia ediliyor. Görüntünün misyonerlik görüntüsü altında illegal faaliyet içerebileceği, "Jacqueline" olarak kayıtlı kişinin gönderdiği mesajda ise FETÖ hücre evlerinde yenilen maklube yemeği videosunun tespit edildiği öne sürülüyor.
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Bucak, Zafer Bayramını Kutladı
Bucak, Zafer Bayramını Kutladı
Siverek Ticaret ve Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Salih Serdal BUCAK, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle kutlama mesajı yayınladı.
Urfa’da, Sular Kesilecek!
Urfa’da, Sular Kesilecek!
ŞUSKİ tarafından yürütülecek çalışmalar dolayısıyla Karaköprü'de bazı mahallelere su verilmeyecek.
Urfa’da Bakın Neler Yapmış, Hoş geldiniz Kürt Hıristiyanlar!
Urfa’da Bakın Neler Yapmış, Hoş geldiniz Kürt Hıristiyanlar!
Davanın tamamen İzmir'de görülmesi sizi aldatmasın. Görev yeri izmir olan Rahip Andrew Brunson aslında neredeyse tüm faaliyetlerini Şanlıurfa'da ve suruçta yapmış.
Çiftçi Kara Kara Düşünüyor!
Çiftçi Kara Kara Düşünüyor!
“Çiftçi ekim, dikim yapamaz hale gelebilir, binlerce çiftçi kredi ve borç ile dönüyor. İcralık çiftçilerde çaresizlik içinde. Bu duruma önlem alınmazsa köyler boşalır." dedi.
Bakan Yüreklere Su Serpti, İmha Ediyoruz!
Bakan Yüreklere Su Serpti, İmha Ediyoruz!
​Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşanan Şarbon vakası üzerine Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Denizlerde Av Yasağı Yarın Gece Sona Erecek
Denizlerde Av Yasağı Yarın Gece Sona Erecek
Şemsi Bayraktar,“yarın gece balıkçılarımız ‘vira bismillah’ diyerek denize açılacaklar. Bütün balıkçılarımıza ürünü bol, bereketli bir sezon diliyorum” dedi.
Urfa’da Feci Kaza, Ölü ve Yaralılar Var
Urfa’da Feci Kaza, Ölü ve Yaralılar Var
Kaza, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana geldi. Otomobil ve Traktörün çarpışması sonucu aynı aileden, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Halfeti’de Çalışmalar Aralıksız Devam Ediyor
Halfeti’de Çalışmalar Aralıksız Devam Ediyor
Halfeti’de, Halfeti Belediyesinin ve Karayolları Genel Müdürlüğünün ana yol genişletme ve asfaltlama çalışmaları aralıksız devam ediyor
Vali Erin: Tarih Tekerrürden İbarettir
Vali Erin: Tarih Tekerrürden İbarettir
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle yayınladığı mesajında, 1071 Malazgirt Zaferi ile 30 Ağustos Zaferinin benzerliklerine dikkat çekti.
Bilici’den, 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Bilici’den, 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, 30 Ağustos Zafer Bayramının 96.yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Urfa’da Korkunç Kaza, 5 Yaralı
Urfa’da Korkunç Kaza, 5 Yaralı
Kaza, öğlen saatlerinde Halfeti- Birecik karayolunda meydana geldi. Karayolunda 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan, 5 kişi yaralandı.
14 Yaşındaki Kızı Taciz Etti, Güvenlik Kamerasına Yansıdı
14 Yaşındaki Kızı Taciz Etti, Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Markette alışveriş yapan küçük kızı taciz eden adam güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. İğrenç görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı olayda tacizci göz altına alındı.
Urfa’da, Sular Kesilecek!
Urfa’da, Sular Kesilecek!
Urfa’da Bakın Neler Yapmış, Hoş geldiniz Kürt Hıristiyanlar!
Urfa’da Bakın Neler Yapmış, Hoş geldiniz Kürt Hıristiyanlar!
Çiftçi Kara Kara Düşünüyor!
Çiftçi Kara Kara Düşünüyor!
Bakan Yüreklere Su Serpti, İmha Ediyoruz!
Bakan Yüreklere Su Serpti, İmha Ediyoruz!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
38°C / 27°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:20
Güneş
05:47
Öğle
12:33
İkindi
16:10
Akşam
19:07
Yatsı
20:26
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿