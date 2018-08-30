Çiftçi Kara Kara Düşünüyor!

Niğde köy ve kasabalarında üretici ve çiftçi sorunlarını dinleyen Ömer Fethi Gürer,“Tarımda kullanılan ürünlerde dışa bağımlıyız. O nedenle kurda değişkenlik tüm ürünlere yansıyor. Kimyasal gübre ve ilaç ile tohum ithal, akaryakıtta dolara bağlı hal böyle olunca dolardaki artış doğrudan çiftçi girdilerini etkiledi.Çiftçinin alım gücüde bu değişkenlik sonucu ciddi anlamda daraldı. Çiftçi, bir yıl önce aldığı ürüne iki kat ödeme yapıyor.Ürünü satarken aynı kazancı sağlayamıyor.Ayrıca aracı süreci fırsat bilip zam üstüne zam geldi. Bu süreç tüketiciyide vurdu.Üreten mağdur,tüketen mağdur, aracı kazancını katlıyor.Ama bu gidiş üretimi aşağı çeker"dedi.

GİRDİLERE ZAM ÜSTÜNE ZAM

Niğde'de çiftçi ve üreticilerle görüşen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kurda yaşanan dalgalanma ile tarımda üretim girdi maliyetleri ciddi artış gösterecektir.Bu tüketiciye zam olarak yansıyacaktır ancak üreticinin alım gücünün sınırlı olması ve çoğunun borç ve kredi ile dönmesi, artan gübre ve ilaca yaklaşımını zorlaştıracak, çiftçi daha az ilaç gübre almak zorunda kalacaktır. Bu durum tarım ürünlerinde verim ve kalitenin düşmesine neden olacaktır. Acil önlem alınmalıdır" dedi.

GÜBRE VE İLAÇ FİYATLARI DURMUYOR

Ömer Fethi Gürer, “Dolar ve Euro'daki dalgalanma, ithalata dayalı tüm ürünlerin bir anda ciddi oranda fiyat artışına neden oldu. Özellikle tarımsal ilaçlar ve kimyevi gübre fiyatları geçen yıla oranla önemli artışla satılmaya başlandı. Örneğin Şekerpancarı ve buğday üretiminde kullanılan halk arasında “şeker gübre" olarak tanımlanan gübrenin tonu 800 liradan satılırken, bugün 1500 liraya dayanmış durumda. İlaç fiyatlarına da üretici firmalar hemen zam yaptı.

Dolar düşse de fiyatlar düşmeyecek. Böyle olunca çiftçi büyük sıkıntıya düştü.Üretici gübre ve ilaç kullanmakta zorlanacak ve gübre ve ilaç kullanamadığı için verim kaybı yaşanacak. Çünkü verim alabilmesi için üreticinin gübre kullanması gerekiyor. Ürünün maliyetinde gübrenin payı yüzde 10 ila 15 arasında değişiyor. Hektar başına 90 kilogramı aşan gübre kullanımı gerekiyor. Çiftçi, üretici borçla nerede ise maliyetine üretim yapıyordu.Bu durum çiftçi için icralık olma riskini artırıyor" şeklinde konuştu.

DAHA AZ İLAÇ DAHA AZ GÜBRE DAHA AZ VERİM

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, özellikle süne hastalığının bu yıl hububat üretimini ciddi manada olumsuz yönde etkilediğini söyledi.Gürer, “Şayet ilaç kullanılmazsa üretim kalitesi düşer ve verim azalır. Bu da ülkemizin zaten sıkıntılı bir dönem geçiren tarımsal üretimi için çok daha ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkar" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de, döviz kurlarındaki dalgalanma sonucu ortaya çıkan ilaç ve gübre fiyatlarındaki artışın, üretim ve verim kaybına neden olacağını, çarenin ithalatta aranamacağını söyleyen Ömer Fethi Gürer, "İthalatın zorunluluğa dönüşmesi ile gümrük vergilerinde sağlanacak düşmelerle dolar kurunda artışa rağmen çaresiz ithalat ile çözüm aranacağını, ifade etti.Ömer Fethi Gürer, “Döviz kurlarındaki artış nedeniyle ülkemizde zaten sorunlu olan tarımsal üretim risk altına girmiştir.

İlaç, gübre ve mazot alamayacak duruma gelen üretici, mağdurdur.Bu nedenle, üreticilere gübre, ilaç ve mazot desteği sağlanmalı, var olan destekler döviz kurlarındaki artış dikkate alınarak artırılmalıdır. Aksi takdirde neredeyse tüm tarım ürünlerini ithal eder duruma gelen ülkemiz, üretim de yapamayacak pozisyona gelecektir.Borç faizleri ve kredilere yönelik düzenlemelerin yanında icralık çiftçiler için tarlası varsa üretim yapabilme desteği oluşturulmalı" ifadelerini kullandı.