Bakan Yüreklere Su Serpti, İmha Ediyoruz!

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşanan Şarbon vakası üzerine Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Alınan numunelerin sonucu pozitif çıkan ve işletmede ölen toplam 146 adet hayvanın Gölbaşı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü kriterlerine uygun olarak imha edildiğini vurgulayan Bakan Dr. Pakdemirli, "İşletme karantina altına alınmış olup giriş ve çıkışların hepsi kontrol altında tutulmaktadır. Halkımız ve yetiştiriciler rahat olsunlar her türlü teknik ve sağlık tedbiri alınmıştır. Hastalık çıkan işletmeye yakın mahallemizdeki gerekli sağlık kontrolleri ve aşılamalar yapılmıştır. Özellikle belirtmem gerekirse hastalık bu yıl Romanya, Fransa, İtalya, Rusya ve Macaristan gibi ülkelerde de görülmüştür."

Hayvanlar Derin Çukurlara Kireçlenerek Gömülüyor

Akıllara gelebilecek muhtemel sorulara da yanıt veren ve imha işleminin nasıl yapıldığını açıklayan Dr. Pakdemirli "Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün kriterlerine göre derin çukurlar kazılıp kireçleniyor ve üzeri kapatılıyor. İmha işlemi bu şekilde yapılıyor" diye konuştu.

"Piyasaya Verilmedi"

Brezilya'dan ithal edilen hayvanların Konya ve Ankara'ya getirildiğini hatırlatan ve Konya'da bu hastalık görülmüş müdür diye bir sorunun akıllara gelebileceğini belirten Dr. Bekir Pakdemirli "Konya'da herhangi bir hastalığa rastlanmadı. Ayrıca ithal edilen bu hayvanlar piyasaya da verilmemiştir" dedi.

Konuyla alakalı Teftiş Kurulu Başkanlığına talimat verdiğini de söyleyen Dr. Pakdemirli "Çok kuvvetli bir ekiple bu işin üzerine ciddi bir şekilde gidiliyor ve ihtimam gösteriliyor. İlk bulgulara göre şarbon hastalığının bitki kaynaklı olduğu görülüyor. Tabi bu incelemeler sonucunda açıklığa kavuşacak. Brezilya'dan gelen hayvanların buraya geliş süresi 30 gün. Bu 30 gün içerisinde bu hayvanlar oradan hasta olarak yola çıksaydı gemide ölmeleri gerekirdi. Bu sebeple hastalığın Türkiye'ye geldikten sonra olacağını tahmin ediyoruz. İlk bulgular da bunu gösteriyor" dedi.