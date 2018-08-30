Urfa’da Feci Kaza, Ölü ve Yaralılar Var

Yaralılar ve Ölü Aynı Aileden

Alınan bilgiye göre kaza, Suruç-Akçakale arasında bulunan Ziyaret mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hüseyin A. Hâkimiyetindeki (35 EHS 18) araç, sürücüsü öğrenilemeyen traktörle çarpıştı.Kazada aileden olduğu belirtilen, S. A., M.B. A., İ.N A. ve H. A. yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralılardan S.A,burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.