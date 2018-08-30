Urfalı Büyük Elçi, Çin'de Bunu Da Yaptı

Büyükelçi Kendi Elleriyle Yoğurdu

Çin/Pekin Büyükelçisi Emin Önen kendi elleriyle yoğurduğu yumurtalı çiğköfteyi misafirlerine yedirdi. İşte tanıtım budur diyen Urfalılar, Emin Önen’e yöresel lezzetlerin tanıtımını yaptığı için ayrıca teşekkür etti.Emin Önen ve Şef Yunus Emre Akkor Pekin’de Türk damak tadını tanıttı. Çorbadan, ana yemeklere kadar birçok lezzetimizi sofraya seren Önen, Osmanlı Mutfağından da lezzetler sundu. Özellikle kendi elleriyle yoğurduğu yumurtalı çiğköfteyi yaparken, “Bunun ilacı Urfa biberidir.” dedi.Ülkemizin ve yöremizin lezzetlerini Çin’de tanıtan Emin Önen vatandaşlar tarafından tebrik yağmuruna tutuldu. Ülke ve Şanlıurfa yöremizin tanıtımının önemli bir adımı olduğunu dile getiren vatandaşlar, bu gibi tanıtımların yapılmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi.