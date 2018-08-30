Göbeklitepe’de Rastlanılan Semboller Tarihin Akışını Değiştirebilir

Göbeklitepe’de Aborjinler’in İzine Rastlandı

Göbeklitepe'deki ilginç sütunlarda geçtiğimiz yılın sonlarına doğru bir gizeme daha rastlandı. Bağımsız araştırmacı ve bilim insanı Bruce Fenton, Göbeklitepe ve Avustralya'daki Arnhem Land bölgesinde kültürler arası analizler gerçekleştirdi. Araştırmayı yapan Fenton, iki bölgede çok sayıda benzer sembollere ve motiflere rastladı.Göbeklitepe'deki sütunlarda bulunan bir sembolün aynısını Aborjinler'in de kullandığı tespit edildi. Aborjinler'in kullandığı sembol, iki insanın bilgilerini paylaşmak için bir araya gelmesi anlamına geliyor.