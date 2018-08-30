Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 30 Ağustos 2018 08:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Göbeklitepe’de Rastlanılan Semboller Tarihin Akışını Değiştirebilir

Şanlıurfa'da bulunan 12 bin yıllık anıt heykel kompleksi Göbeklitepe'de, AAvustralya Aborjinleri'nin kullandığı semboller bulundu. Yapılan keşif, tarihin akışını tamamen değiştirebilir.

Göbeklitepe’de Rastlanılan Semboller Tarihin Akışını Değiştirebilir

Göbeklitepe'deki ilginç sütunlarda geçtiğimiz yılın sonlarına doğru bir gizeme daha rastlandı. Bağımsız araştırmacı ve bilim insanı Bruce Fenton, Göbeklitepe ve Avustralya'daki Arnhem Land bölgesinde kültürler arası analizler gerçekleştirdi. Araştırmayı yapan Fenton, iki bölgede çok sayıda benzer sembollere ve motiflere rastladı.
 

Göbeklitepe’de Aborjinler’in İzine Rastlandı

Göbeklitepe'deki sütunlarda bulunan bir sembolün aynısını Aborjinler'in de kullandığı tespit edildi. Aborjinler'in kullandığı sembol, iki insanın bilgilerini paylaşmak için bir araya gelmesi anlamına geliyor.
 
 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Şanlıurfa Adliyesi Kimin Babasının Mekanı?
Şanlıurfa Adliyesi Kimin Babasının Mekanı?
Şanlıurfa Adliyesinde görevli olan memurlar mesaiye geç başlıyor. Sabah 08.00’da işinin başında olması gereken memurların, 08.25 olmasına rağmen hala masalarının başında olmaması, Adliyede işi olan vatandaşları kızdırdı. Vatandalar, “Yarım saattir bekliyoruz. Gelen giden yok. Şanlıurfa Adliyesi kimin babasının mekanı ki, istedikleri saatte gelebiliyorlar” ifadelerini kullandı.
Urfalı Büyük Elçi, Çin'de Bunu Da Yaptı
Urfalı Büyük Elçi, Çin'de Bunu Da Yaptı
Çin/Pekin Büyükelçisi Emin Önen Çin’de Türkiye yemeklerini tanıttı. Osmanlı Mutfağından da birçok yemeğe yer veren Önen'in en dikkat çeken yemeği ise yumurtalı çiğköfte oldu.
Göbeklitepe’de Rastlanılan Semboller Tarihin Akışını Değiştirebilir
Göbeklitepe’de Rastlanılan Semboller Tarihin Akışını Değiştirebilir
Şanlıurfa'da bulunan 12 bin yıllık anıt heykel kompleksi Göbeklitepe'de, AAvustralya Aborjinleri'nin kullandığı semboller bulundu. Yapılan keşif, tarihin akışını tamamen değiştirebilir.
Bazda Mağaraları Ölüme Terk Edildi
Bazda Mağaraları Ölüme Terk Edildi
Vatandaşlar, Bozdağ Mağaraları adıyla bilinen ve bölgenin en önemli ve en güzel görüntüsüne sahip taş ocağının olduğu bölgeyi turizme kazandırılması gerektiğini söyledi. Tanıtım tabelasının bile taşlarla tutturulmuş olmasına öfkelenen çevre halkı, Urfa’daki tarihi güzellikleri görmüyorlar, uğraşmak istemiyorlar” yorumunda bulundu.
Kömür Taşıyordu, Urfalı Genç Feci Kazada Can Verdi
Kömür Taşıyordu, Urfalı Genç Feci Kazada Can Verdi
Şırnak’ın Kasrik beldesinde meydana gelen kazada Urfalı genç hayatını kaybetti.
Şanlıurfa Büyükşehir Mi Daha Dirençli, Yoksa Ağaçlar Mı?
Şanlıurfa Büyükşehir Mi Daha Dirençli, Yoksa Ağaçlar Mı?
Şanlıurfa Divanyolu Caddesinde bulunan ağaçların toprak bölümüne beton dökülmesi vatandaşı rahatsız etti. konu ile ilgili şikayette bulunan vatandaş, yetkililerden cevap almak için elinden geleni yaptığını ifade ederek, “hiçbir şekilde umursanmadım” dedi.
Urfa Halkı, Büyükşehir’e Vizyonlu Başkan İstiyor
Urfa Halkı, Büyükşehir’e Vizyonlu Başkan İstiyor
Yerel seçimlerin günü yaklaştıkça vatandaşlarda sosyal medyada yeni dönem de Urfa Büyükşehir’e başkan adayı ve başkan olabilecek isimler üzerinde fikir ve düşünceler oluşturmaya başladı.
Balıklıgöl’de Serinleyen Çocuklarda Mantar Hastalığı Oluşuyor
Balıklıgöl’de Serinleyen Çocuklarda Mantar Hastalığı Oluşuyor
Şanlıurfa’da Hasanpaşa Camii içerisinde bulunan su kanalında yüzen çocuklar tehlikeye davetiye çıkarıyor. Serinlemek için kanala giren çocuklar, kirli suyu yutarak bir süre sonra enfeksiyon şikayetiyle hastanelere götürülüyor.
Büyükşehir’e 50 Metre Mesafede Pislik Yuvası
Büyükşehir’e 50 Metre Mesafede Pislik Yuvası
Ahmet Bahçıvan İş Merkezi pislikten geçilmiyor. Vatandaşların şikâyetçi olduğu konu hakkında, yetkililerin duruma el atılması talep ediliyor.
Urfa'da 1 Günlük Bebek, Poşetin İçinde Okul Bahçesine Bırakıldı
Urfa'da 1 Günlük Bebek, Poşetin İçinde Okul Bahçesine Bırakıldı
Şanlıurfa'da bir günlük erkek bebek, naylon poşete konularak okulun bahçesine bırakıldı.
Urfalı Gençlerin Uyuşturucu Gerçekleri, Aileler Perişan, Yardım Eden Yok
Urfalı Gençlerin Uyuşturucu Gerçekleri, Aileler Perişan, Yardım Eden Yok
Şanlıurfa’da uyuşturucu madde kullanan gençler de aileleri de bataklığa saplanmış durumda. Uyuşturucu madde ile savaş veren aileler şikayetlerini CİMER – BİMER gibi devletin resmi şikayet kurumuna bildirse de sonuç alamıyor.
Karaköprü Belediyesi’nin Almış Olduğu Karar Tepkilere Neden Oldu
Karaköprü Belediyesi’nin Almış Olduğu Karar Tepkilere Neden Oldu
Karaköprü Belediyesi’nin fırın açma ruhsatı ile ilgili almış olduğu karar eleştirilere neden oldu.
Urfa’da, Sular Kesilecek!
Urfa’da, Sular Kesilecek!
Urfa’da Bakın Neler Yapmış, Hoş geldiniz Kürt Hıristiyanlar!
Urfa’da Bakın Neler Yapmış, Hoş geldiniz Kürt Hıristiyanlar!
Çiftçi Kara Kara Düşünüyor!
Çiftçi Kara Kara Düşünüyor!
Bakan Yüreklere Su Serpti, İmha Ediyoruz!
Bakan Yüreklere Su Serpti, İmha Ediyoruz!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
38°C / 27°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:20
Güneş
05:47
Öğle
12:33
İkindi
16:10
Akşam
19:07
Yatsı
20:26
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿