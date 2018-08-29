Vali Erin: Tarih Tekerrürden İbarettir

30 Agustos, İzimir İle Taçlandı

Esareti Kabul Etmeyiz

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle yayınladığı mesajında, 1071 Malazgirt Zaferi ile 30 Ağustos Zaferinin benzerliklerine dikkat çekti.Tarihi anlamanın ve dersler çıkarmanın daha geniş bir süreci gözlemlemek ve değerlendirmekle mümkün olabileceğini kaydeden Vali Erin, batılı zihniyetin Malazgirt’te aldığı yenilginin rövanşını 851 yıl sonra Anadoluyu işgal ederek almaya çalıştığını ancak yine büyük bir bozgun yaşadığını söyledi.Vali Erin, mesajında şunları dile getirdi: