Bilici’den, 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, 30 Ağustos Zafer Bayramının 96.yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Müdür Bilici yayımladığı mesajında; 30 Ağustos’un bir milletin bağımsızlığı ve ülkesinin bütünlüğü için gösterdiği cesaretin, fedakârlığın tarih sayfalarına geçtiği gün olduğunu söyledi.