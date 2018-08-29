Bilici’den, 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Müdür Bilici yayımladığı mesajında; 30 Ağustos’un bir milletin bağımsızlığı ve ülkesinin bütünlüğü için gösterdiği cesaretin, fedakârlığın tarih sayfalarına geçtiği gün olduğunu söyledi.
Bilici,” Türk milleti bağımsızlığına, özgürlüğüne, milli birlik ve beraberliğine kastedecek iç ve dış mihrakların hiçbirine asla müsaade etmemiştir. Milletimiz her türlü tehditlere karşı boyun eğmeyerek milli mücadeleyi devam ettirmiştir. Bundan 95 yıl önce Dumlupınar'da düşman işgaline karşı mücadele eden milletimiz bugün 15 Temmuz'da darbe girişimine karşı da aynı kararlılıkla mücadele etmiştir. Milletimiz tarihin hiçbir döneminde zilleti ve esareti kabul etmemiştir. Bugün, bizlere düşen en önemli görev mazimizden aldığımız güç ve cesaretle istikbale emin adımlarla koşmaktır. Türkiye Cumhuriyeti devleti, Milletiyle bölünmez bir bütündür, Türk milleti, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, sonsuza kadar ilelebet hür yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, bu şanlı zaferi bize yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum” dedi.
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