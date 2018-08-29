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Bu haber 29 Ağustos 2018 16:34:44 Tarihinde eklenmiştir.

‘Acele Edin, Emanete Bırakmayın’

Çiftçimiz ile devletimiz el ele vermeli birlikte hareket etmeli, fiyatı düşürmemeli ve dövize ihtiyaç bulunan böyle bir ortamda fındıktaki döviz geliri kaybını önlemelidir

‘Acele Edin, Emanete Bırakmayın’

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yaptığı görüşmelerde Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) piyasaya kısa bir süre sonra gireceğini öğrendiklerini bildirerek, “üreticimize sesleniyorum; TMO’yu bekleyin. Fiyat TMO’da yüksekse fındığınızı TMO’ya, piyasada yüksekse piyasaya verin, kesinlikle emanete fındık bırakmayın” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, ülke ekonomisine her yıl yaklaşık 2 milyar dolar döviz getirisi sağlayan, Karadeniz Bölgesi’nin ana geçim kaynağı olan fındıkta hasadın çok büyük bölümünün tamamlandığını, kurutulan fındıkların yavaş yavaş piyasaya girdiğini belirtti. Karadeniz çiftçisinin gözü kulağının alım fiyatlarında olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

“Fındık üretimimizin yüzde 75’i ihracata gitmektedir. Dünya fındık üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini, dünya ihracatının yüzde 75’ini ülkemiz karşılamaktadır. Bundan dolayı ülkemizdeki fındık fiyatı dünya piyasalarını da belirlemektedir. Şu anda serbest piyasa fiyatlarına baktığımız da fındık fiyatları kilogramda 10 lira 50 kuruş ile 13 lira 50 kuruş değişmektedir. Bu fiyatlar üreticilerimiz tarafından kabul görülen bir fiyat değildir. Zaten külleme hastalığı, fındık kokarcası ve doğal afetler nedeniyle rekolte geçen yılın çok altında kalacaktır. Çiftçimiz bir yıl boyunca bahçesine her türlü bakımı yaptı, gübresini, ilacını kullandı. Yaşanan verim düşüklüğü fındık maliyetini daha da artırdı. Artan girdi ve işçilik maliyetleri de işin cabası oldu. Zor durumda olan üreticimiz, bir de kendince fiyat açıklayarak piyasaları alt üst eden yabancı firma tarafından daha da zora sokuldu.”

-Dolar fiyatı bir yılda yüzde 80,5 arttı- 

Dün itibarıyla ABD Doları döviz satış kurunun geçen yılın aynı gününe göre yüzde 80,5 artışla 3,4508 liradan 6,2298 liraya çıktığını ama Türkiye’de faaliyet gösteren ve Türk fındığının önemli bir bölümünü satın alan yabancı bir firmanın haddini aşarak, kurdaki artışı dikkate almayarak, hemen hemen geçen yılki fiyata yakın 11 lira 25 kuruş alım fiyatı açıkladığını bildiren Bayraktar, şunları söyledi:

“Çiftçimiz alın terinin karşılığını almalıdır. Devletimiz de fındıkta döviz geliri kaybına uğramamalıdır. Çiftçimiz ile devletimiz el ele vermeli birlikte hareket etmeli, fiyatı düşürmemeli ve dövize ihtiyaç bulunan böyle bir ortamda fındıktaki döviz geliri kaybını önlemelidir.

Geçen yılın fiyatı kadar fiyat açıklayan bu yabancı firma, dövizdeki artış nedeniyle dolar bazında çok daha düşük fiyata alacağı fındıkla kârını mı katlayacak? Yoksa üretip ihraç ettiği fındıklı çikolata ve fındık ürünlerinin fiyatlarını dolar bazında aşağı mı çekecek? Bu firmaya fırsat verilmemeli, fiyatın aşağı düşmesi önlenmelidir.”

-TMO piyasaya en az 15 liradan girmeli- 

Bayraktar, “TMO piyasaya girecek. Fakat, TMO’nun, üretici maliyetleri, enflasyon ve üretici refahı göz önünde bulundurularak piyasaya en az kilogram başına 15 liradan girmesi gerekir” dedi.

Üreticinin piyasa fiyatlarını takip etmesi, kendisi için hangi fiyat karlı ise ürününü oraya satması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

“Piyasadaki fındık fiyatının üzerinde bir fiyat vererek ödemesini bir ya da iki hafta içinde yapacağını söyleyip, çiftçinin elinden fındığını alanlar olduğu duyumları da kulağımıza geliyor. Ortada ne sözleşme var ne para takası var. Üreticinin bir yıl boyunca emek harcadığı ürününü alarak kayıplara karışıyorlar. Üreticilerimize sesleniyorum, tanımadığınız insanlara fındığınızı vermeyin.”

Bayraktar, fiyatların 15 liranın üzerine çıkabileceğini, üreticinin acele davranmaması gerektiğini, fındığı ihtiyacı kadar satmasının kendi çıkarına olacağını da belirtti.

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Ekonomi
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