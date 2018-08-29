Bazda Mağaraları Ölüme Terk Edildi

İnsanlar Gezmeye Korkuyor

Turizme Kazandırılmalı

Bazda Mağaraları Tarihçesi

Harran yolu üzerinede bulunan Bozdağ Mağaraları turizme kazandırılması gereken doğal güzellikler arasında yer alması gerekirken, mağalara çöplük yuvasına dönmekle beraber harabeye dönmüş durumda.Harran yolu 19 kilometrede yer alan ve geniş bir alana yayılan dağın dış cephelerinde oluşan oyuklarla değişik bir görüntü oluşturuyor. Buranın turizme kazandırılmasını isteyen çevre halkı, bölgenin doğal güzelliklerini görmek için insanların geldiğini fakat, mağaraların içlerine girmeye korktuklarını ifade ederek, Bazda Mağaralarının turizme kazandırılması için yetkililerin çalışma yapmasını talep etti.Çevre halkından biri; “Dağ yamaçlarında bulunan oyukları gören insanlar merakla gelip soruyorlar. Etrafta insan varsa mağaraları gezdirme konusunda yardımcı oluyoruz. Bu bölgenin turizme kazandırılması gerekiyor. Oyuklar ve mağaralar pislik yuvasına dönmüş durumda. Tabela desen dikkat çekici değil. Gelen geçen görebilsin diye taşlarla dik tutmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullanarak yetkililerin bölge ile ilgilenmesi gerektiğini vurguladı.Bazda Mağaraları, Harran-Han el-Ba'rur yolunun 15. km. sinden itibaren yolun her iki tarafında tarihi taş ocakları bulunmaktadır. Bazda mağaraları 19.km.de yolun sağındadır. "Bazda", "Albazdu", "Elbazde" veya "Bozdağ Mağaraları" adıyla bilinir ve tanınır. Bölgenin en önemli ve en güzel görüntüye sahip taş ocağıdır. Çok geniş bir alana yayılan dağın dış cephelerinde taş kesilmesi nedeniyle büyük oyuklar meydana gelmiştir.Kayalara yazılmış Arapça kitabelerden, bu taş ocağının 13. yüzyılda "Abdurrahman el-Hakkâri", "Muhammet İbn-i Bakır", "Muhammed el-'Uzzar" gibi şahıslar tarafından işletildiği anlaşılmaktadır. Çevredeki Harran, Şuayp şehri ve Han el-Ba'rur yapıları için yüzlerce yıl taş alınması neticesinde her iki mağarada da çok sayıda meydan, tünel ve galeriler meydana gelmiştir. Bunlardan özellikle büyük olanı yer yer iki katlı bir şekilde oyulmuş ve yükseklikleri 10-15 metreye varan ayaklar bırakılarak ortada meydanlar oluşturulmuştur. Ayrıca uzun galeri ve tünellerle dağın çeşitli yönlerine doğru çıkışlar sağlanmıştır.