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Bu haber 29 Ağustos 2018 12:16:35 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa Büyükşehir Mi Daha Dirençli, Yoksa Ağaçlar Mı?

Şanlıurfa Divanyolu Caddesinde bulunan ağaçların toprak bölümüne beton dökülmesi vatandaşı rahatsız etti. konu ile ilgili şikayette bulunan vatandaş, yetkililerden cevap almak için elinden geleni yaptığını ifade ederek, “hiçbir şekilde umursanmadım” dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Mi Daha Dirençli, Yoksa Ağaçlar Mı?

Divanyolu Caddesinde buluna ağaçların toprak kısmına beton döküldü. Ağaçların büyümesi ile betonların üzerinde çatlaklar meydana geldi. Dökülen beton ağaçların gelişimini olumsuz etkileyerek, büyümesine engel teşkil ediyor diye şikayette bulunuldu.
 

Her Türlü Çabası Sonuçsuz Kaldı

Durumu gören Urfalı vatandaş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ulaşmaya çalıştı. Geri dönüş olmayınca Beyaz Masa Birimini aradı. Beyaz Masadaki yetkililer konu ile ilgilenileceğini ifade ettikten sonra hiçbir işlem yapmadı. Bunun üzerine Park ve Bahçeler Müdürlüğüne giden vatandaş durumu anlattığı halde konu ile ilgilenmediklerini iddia etti.
 
 

Ağaçlar Mı Dirençli Belediye Mi?

Bu sorun halledilene kadar mücadele edeceğini ifade eden vatandaş pes etmeyerek, “Bekliyorum; ağaçlar mı dirençli Belediyemiz mi?” ifadelerini kullandı.


 
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