Şanlıurfa Büyükşehir Mi Daha Dirençli, Yoksa Ağaçlar Mı?

Her Türlü Çabası Sonuçsuz Kaldı

Ağaçlar Mı Dirençli Belediye Mi?

Divanyolu Caddesinde buluna ağaçların toprak kısmına beton döküldü. Ağaçların büyümesi ile betonların üzerinde çatlaklar meydana geldi. Dökülen beton ağaçların gelişimini olumsuz etkileyerek, büyümesine engel teşkil ediyor diye şikayette bulunuldu.Durumu gören Urfalı vatandaş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ulaşmaya çalıştı. Geri dönüş olmayınca Beyaz Masa Birimini aradı. Beyaz Masadaki yetkililer konu ile ilgilenileceğini ifade ettikten sonra hiçbir işlem yapmadı. Bunun üzerine Park ve Bahçeler Müdürlüğüne giden vatandaş durumu anlattığı halde konu ile ilgilenmediklerini iddia etti.Bu sorun halledilene kadar mücadele edeceğini ifade eden vatandaş pes etmeyerek, “Bekliyorum; ağaçlar mı dirençli Belediyemiz mi?” ifadelerini kullandı.