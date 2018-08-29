14 Yaşındaki Kızı Taciz Etti, Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Ekipler Güvenlik Kamerasını İncelemeye Aldı

Görüntü Sosyal Medyada Paylaşıldı

Ümraniye'de bir markette 14 yaşındaki kız taciz edildi. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken zanlı gözaltına alındı.Olay, Ümraniye Atakent Mahallesi, Dicle Caddesi'ndeki bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle birlikte Londra'da yaşayan ve tatil için İstanbul'a gelen S.E., markette tanımadığı birisi tarafından elle taciz edildi.Küçük S.E. markette yaşadığını annesine anlatması üzerine aile polis ekiplerine giderek konuyla ilgili şikayette bulunuldu. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri marketin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin kimliğini belirleyen polis zanlıyı gözaltına aldı. A.S'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.Siber güvenlik uzmanı Ali Keskin'in paylaştığı görüntülerde, tacizci, markette alışveriş yapan kızın yanına yaklaşarak kızı elle taciz ediyor. Görüntüleri paylaşan Ali Keskin, yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından "Bir dostumun kızı tacize uğramıştır. Dün güçlükle ifade vermiştir. Bugün ailesi ile birlikte İngiltere'ye dönüyor. Bu şerefsizin yaptığının yanına kalmasını istemiyorum konunun takipçisi olacağım." açıklamasında bulundu.