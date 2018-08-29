Japonlar, Önce İzmir Şimdi De Kapadokya'da İnsanlık Dersi Verdi

Kurban Bayramı tatili sonrasında sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda çevre kirliliğine herkes isyan etti. Cennet koylar, ormanlar, piknik alanlarındaki

İzmir’deki Çöpleri Toplamışlardı

Japonlar Şimdi De Kapadokya’yı Temizledi

40 Çuval Çöp Toplandı

çöp yığınları tatilcilerin bölgeleri terk etmesinin ardından yerel tepki gösterdi.İzmir'in simgelerinden tarihi saat kulesinin bulunduğu Konak Meydanı'nı gezen Japon turistlerin, yerlerdeki çöpleri toplaması sosyal medyada büyük ses getirdi.Japonlar şimdi de Kapadokya'da turistlerin bıraktığı çöpleri topladı. Otuz dokuz kişilik Takushoku Üniversitesi öğrencileri geldikleri Kapadokya'da Profesör Nomura Susumu ile birlikte neredeyse bir kamyon çöp topladı.Prof. Susumu ve öğrencilerinin rehberi Borahan Bilen, “Japonya'da Kapadokya çok seviliyor.Ama Japonlar bölgenin çok kirlendiğini duyup üzülmüşler. İnsanlara örnek olmak ve farkındalık yaratmak için Kapadokya temizliğini programa almışlar. Yaklaşık 40 dev çuval çöp toplandı. Çocuk bezleri, araba tamponu, kovalar, şişeler… Bir vatandaş olarak utanç duydum” dedi.