Urfa’da 4 Kişiyi Öldürmüştü, Yakalandı

Neler Olmuştu?Olay 25 Ağustos 2018’de Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Kızlar mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, önceden aralarında arazi yüzünden anlaşmazlık bulunan Ramazan Şahin ve 2 Amcası Şeyh Müslüm ve Şeyho Şahin arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya döndü. Ramazan Şahin, silahla amcaları Şeyh Müslüm ve Şeyho Şahin ile halası Narin ve yengesi Emine Şahin’e ateş ederek olay yerinde öldürdü.Ramazan S. daha sonra olay yerinden kaçtı.
Ramazan S.’nin üzerinde olay günü kullanılan silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.
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