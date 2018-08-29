Urfa’daki Kamplardan Beyazperdeye!

350'DEN FAZLA YETİM

'BU DUYGUYU İYİ BİLİYORUM'

Cannes Film Festivali'nden ödüllü Bosnalı yönetmen Aida Begic, Türkiye'de yaşayan Suriyeli yetim çocukların gerçek yaşam hikâyesini beyazperdeye taşıdı. "Saraybosna'nın Köprüleri," "Çocuklar" ve "Kar" gibi filmleriyle dünyada büyük yankı uyandıran Begic'in senaryosunu da yazdığı film Suriyeli mülteciler için kurulmuş olan Şanlıurfa'daki bir yetimhaneye gönderilen üç arkadaşın hayata tutunma çabasını anlatıyor. Şimdiye dek Çin'deki Şanghay Film Festivali'nden İran'daki Fajr Film Festivali'ne kadar pek çok yerde gösterilen film, 21 Eylül'de ülkemizde gösterime girecek.Filmin yolculuğu oldukça ilginç. Savaş mağduru 350'den fazla yetim çocuğun motivasyonlarını artırmak, adaptasyonlarını hızlandırmak ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak amacıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Akçakale'de gerçekleşen atölye çalışmaları ile başlayan proje, bir film ile taçlandırıldı. Başrollerdeki İsa Demlakhi, Ahmad Husrom ve Motaz FaezBasha başta olmak üzere filmde rol alan tüm çocuklar bu kamplardan seçildi.BOSNA Hersek savaşını yaşamış biri olarak Suriyeli çocukları çok iyi anladığını belirten yönetmen Aida Begic, "Onlarla aynı şeyleri yaşamış biri olarak insanların mültecilerle empati kurabilmesine aracı olmak benim için en önemli amaç olacak. Mültecilere karşı önyargılı olanların bu filmle farklı duygular hissedeceğini düşünüyorum" dedi.