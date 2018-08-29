Erin, Ağbuga Ve Karaali’yi Kabul Etti

Ağbuga'ya Başarılar,Karaali'ye Teşekkür

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’na atanan Tuğgeneral Oktay Ağbuga ile Genelkurmay Başkanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığına atanan Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali’yi kabul etti.Valilik makamında gerçekleşen kabulde, komutanlar ile bir süre görüşen Vali Erin, Tuğgeneral Ağbuga’ya yeni görevinde başarılar dilerken, Tuğgeneral Karaali’ye de Şanlıurfa’daki hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Ağustos 2016’da Şanlıurfa 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı görevine başlamıştı. Ankara Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga da Ağustos 2018 Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında Tuğgeneralliğe terfi etmiş ve 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı görevine atanmıştı.