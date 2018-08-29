Vali Dediğin Böyle Olur!

Sorunları Bizzat Kendisi Dinliyor

Urfa'ya Geldiğinden Beri İzin Kullanmadı

Sürekli vatandaşla iç içe olarak sorunlarına çözüm bulup, dertlerini dinleyen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, halkın kendisiyle daha rahat görüşebilmesi için makam odasının kapılarını açık tutmaya devam ediyor.Her kesimden vatandaşın randevusuz görüşme imkanı bulduğu Vali Erin, bugün de onlarca vatandaşı makamında kabul etti. Makam odasına aldığı vatandaşlarla tek tek ilgilenen ve sorunlarını dinleyerek not alan Vali Erin’in, dile getirilen aksaklıkları doğrudan muhataplarını arayarak çözüm bulması, vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.Şanlıurfa’da göreve başladığı Temmuz 2017’den bu yana izin kullanmayan ve mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarını sürdüren Vali Erin, ilçelere de sık sık ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geliyor.