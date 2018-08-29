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Bu haber 29 Ağustos 2018 10:41:05 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalıları Yakından İlgilendiren Haber, İndirim Müjdesi!

TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasının bu yıl ikincisi de başlıyor.

Urfalıları Yakından İlgilendiren Haber, İndirim Müjdesi!

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasının bu yıl ikincisi de başlıyor. Başvurular 21 Eylül 2018 tarihinde başlıyor.

İndirim oranı yüzde 24'e çıktı


Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve işyeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için indirim kampanyası düzenlendiğini ifade etti. Turan, vatandaşlarımızın bu yöndeki beklentileri üzerine 2018 yılı için indirim kampanyasının ikincisini düzenlemeye karar verdiklerini, tarihi ve koşullarının belirlendiğini açıkladı.

Son başvuru 19 Ekim 2018 


Turan, kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 21 Eylül – 19 Ekim 2018 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini belirterek, "Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak" dedi.

Esnek ödeme ile yüzde 24 indirim


Bu yıl ikincisini düzenledikleri indirim kampanyasında esnek ödeme planı yaptıklarını vurgulayan Turan, “Yüzde 24 indirim kampanyamızdan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlarımız borç bakiyesinin %25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde %24 indirim kampanyasından faydalanabilecek” dedi. 

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerektiğini vurgulayan Turan, "Kampanyamızdan, satışları 2017 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2017 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlanacak. Vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerimiz indirim kampanyasına dâhil edilmemiştir" diye konuştu.

Kampanyaların belirli prosedürlere ve vatandaşların durumuna göre yapıldığını ifade eden Turan, "Yaz aylarında indirim kampanyası yaptığımızda birçok vatandaşımız köyünde ve tatilde oluyor. Bunun için indirim kampanyamızı bahar ayında yapıyoruz" dedi.

Kampanyadan yaklaşık 192 bin konut ve işyeri alıcısının yararlanacağını belirten Turan, kampanya kapsamındaki konut alıcılarının borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak istemeleri halinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabileceklerini de söyledi.
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Ekonomi
Urfalıları Yakından İlgilendiren Haber, İndirim Müjdesi!
Urfalıları Yakından İlgilendiren Haber, İndirim Müjdesi!
TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasının bu yıl ikincisi de başlıyor.
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