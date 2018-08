Bakan Soylu’dan Önemli Uyarı, %80'i Kullanmadı

Büyük Bölümü Emniyet Kemeri Takmadı

Kurban Bayramında ülke genelinde karayolunu kullanan araç sayısı yüzde 53 artmasına rağmen polis ve jandarmanın aldığı yoğun trafik tedbirleri sayesinde bayram tatili süresince trafik kazalarına bağlı can kaybı sayısı, son 10 yılın (2008-2018) ortalaması ile aynı düzeyde kaldı.Bu bayramda trafik kazalarına bağlı can kayıplarının yüzde 52'si hız sınırı kuralına uymamaya bağlı olurken, emniyet kemeri kullanmamadan kaynaklı ölümlerde yaşandı. Hayatını kaybeden 31 sürücüden 25’inin (%80) emniyet kemerinin takılı olmadığı tespit edildi. Ayrıca bayramlarda şehirlerarası otobüslerde polislerin yolcu gibi denetimleri etkisini gösterdi. Kurban Bayramı süresince karayollarında ölümlü otobüs kazası hiç yaşanmadı.İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramında karayollarında aldığı yoğun trafik önlemleri ile vatandaşların bayram tatilini huzurlu geçirmelerini sağlarken, trafik kazalarına bağlı can ve mal kayıplarının da önüne geçmeye çalıştı. Kurban Bayramı tatili 9 gün olmasına rağmen Bakanlık, trafik denetimlerini 17-27 Ağustos 2018 tarihlerinde 11 gün süreyle gerçekleştirdi. Bayram tatili süresince karayollarında yaklaşık 81 bin ekip ve 140 bin trafik personeli görev yaptı. Şehirlerarası otobüslerde yolcu olarak denetim yapan 227 personelin yanı sıra 32 Polis Başmüfettişi de alınan alınan tedbirleri yerinde denetledi.Alınan trafik tedbirlerinin etkisini artırmak ve toplumun tamamını etkileyebilmek için çocukların aileleri üzerindeki yaptırım gücünden yararlanıldı. “Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim; Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” kampanyası başlatılarak, trafikte farkındalığı artırarak alınan trafik tedbirleri desteklendi.“Bu bayramda yaşanan trafik kazalarında hayatını kaybeden sürücülerin %80’inin EMNİYET KEMERİ takmadığı tespit edildi.” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Lütfen EMNİYET KEMERİ takalım, taktıralım.” uyarısında bulundu.