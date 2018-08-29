BİM'de Tam 350 Ürüne Toplu Zam

Ulusoy BİM Zammını Açıkladı

Topbaş Ailesine Ait

7 Bin 211 Mağazası Var

Kurdaki artış sebebi ile birçok alanda yüzlerce ürüne zam yapılırken, bu zamlardan BİM de nasibini aldı. BİM’de tam 350 ürüne bir gecede %25 ile 30 arasında zam yapıldı.Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Ulusoy sosyal medya hesabından 350 ürüne zam yapılacağını belirtti.Ulusoy konu hakkında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda: "BİM markette fiyat ayarlaması yapan arkadaş: Dün gece yaklaşık 350 ürünün fiyatı değişti, ortalama ek fiyat artışı (diğer adı ile zam) %25-30. Enflasyon rakamlarını bekliyor halk." ifadelerini kullandı.Topbaş ailesine ait olan ve hisselerinin bir kısmı Borsa İstanbul’da işlem gören BİM iddia hakkında şu ana kadar herhangi bir beyanda bulunmadı.IPA’nın görüştüğü konuya yakın bir kaynak, “Ülker, Unilever ve Procter&Gamble gibi büyük dağıtım firmaları her kalemde fiyatları artırdı. Biz de bu artışın bir kısmını mecburen müşteriye yansıttık.” dedi.“Ucuz gıda perakendeciliği” sloganı ile 1995’te kurulan BİM’in 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla yurtiçi ve yurtdışında toplam 7 bin 211 mağazası bulunuyor. Mağazalarda ortalama 700 ürün çeşidi satılıyor.