BİM'de Tam 350 Ürüne Toplu Zam

Ulusoy BİM Zammını AçıkladıYeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Ulusoy sosyal medya hesabından 350 ürüne zam yapılacağını belirtti.
Ulusoy konu hakkında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda: "BİM markette fiyat ayarlaması yapan arkadaş: Dün gece yaklaşık 350 ürünün fiyatı değişti, ortalama ek fiyat artışı (diğer adı ile zam) %25-30. Enflasyon rakamlarını bekliyor halk." ifadelerini kullandı.
Topbaş Ailesine AitTopbaş ailesine ait olan ve hisselerinin bir kısmı Borsa İstanbul’da işlem gören BİM iddia hakkında şu ana kadar herhangi bir beyanda bulunmadı.
IPA’nın görüştüğü konuya yakın bir kaynak, “Ülker, Unilever ve Procter&Gamble gibi büyük dağıtım firmaları her kalemde fiyatları artırdı. Biz de bu artışın bir kısmını mecburen müşteriye yansıttık.” dedi.
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