Viranşehirliler Müjde, Sınavlar Artık İlçede Yapılacak

Kaymakamlığa Bildirildi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim fakültesi sınav yerlerine Viranşehir de eklendi. Viranşehir’de açıköğretimden okuyan öğrenciler Şanlıurfa merkeze gelmek zorunda kalmayacak. 2018-2019 eğitim öğretim döneminde yapılacak olan sınavlarda Viranşehirliler kendi ilçelerindeki okullarda sınava girebilecek.Konu hakkında Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı Şanlıurfa Büro Yöneticiliği, Viranşehir Kaymakamlığına gönderdiği duyuru dilekçesinde şunlara yer verdi,“Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav merkezine Şanlıurfa Viranşehir ilçesi de dahil edilmiştir. 2018-2019 öğretim yılı güz dönemi sınavları itibariyle artık Viranşehir ilçesinde de açık öğretim sistemimize kayıtlı öğrencilerin sınavları gerçekleştirilecektir. Memnuniyetle karşılanacağını umduğumuz bu bilginin resmi kurumlara ve yerel basına tarafınızca duyurulmasını, ayrıca Açıköğretim sistemi tanıtım faaliyetlerimiz kapsamında kurumunuzun binasında afiş ve broşür çalışması için görevlendirilen personelin izin verilmesini talep etmekteyiz”