Urfalı Babanın Akıl Hocası, Erkan Can

"Müslüm" filminde, usta sanatçı Erkan Can da rol alıyor. Erkan Can, filmde Urfalı Arabesk Sanatçısı Müslüm Gürses’e çocukluk döneminde akıl hocalığı yapan Limoncu Ali rolünde...Erkan Can kimdir?,kaç yaşındadır?

Dijital Sanatlar Yapımevi/ICNN tarafından çekimleri tamamlanan"Müslüm" filminde, usta sanatçı Erkan Can da rol alıyor. Sanatçı Erkan Can, filmde Müslüm Gürses’e çocukluk döneminde akıl hocalığı yapan Limoncu Ali rolünde...

Çocuk yaşta, tesadüfen girdiği Adana Halkevi’nde bağlama ustası Limoncu Ali’yle tanışan Müslüm Gürses, kendisinden hem müzik bilgisi hem de ileriki yaşlarında sıkça hatırlayacağı çok önemli hayat dersleri alır. Bir öğretmen olmasının ötesinde çocuk Müslüm’e bir nevi babalık da yapan Limoncu Ali, Gürses'in hayatında önemli bir role sahip.

Ketche ve Can Ulkay’ın yönetmenliğini yaptığı, Timuçin Esen’in Müslüm Gürses, Zerrin Tekindor’un Muhterem Nur’u oynadığı filmde sanatçının Limoncu Ali’yle tanışıp bağlama çalmayı öğrendiği yaşlarına Şahin Kendirci hayat veriyor.

Ödüllü Kurgu Yönetmeni Mustafa Presheva tarafından montajı devam eden film, 26 Ekim’de gösterime girecek...

Müslüm Gürses kimdir?

Erkan Can Kimdir?





Erkan Can 1 Kasım 1958'de Bursa'da doğdu. Köy enstitülü öğretmen bir babanın oğludur. Tiyatro hayatına 1974 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu, Ahmet Vefif Paşa Sahnesi'ndeki tiyatro kurslarına giderek başladı. Demirbaş Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun olmadan ayrıldı. 1982 ile 1984 yılları arasında askerliğini yaptı. Döndükten sonra, önce Meydan Sahnesi'ni kurup çocuk oyunları sahnelemeye başlar. 1985 yılında İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazanır ve devam edebilmek için dışardan lise diploması alır. Okulda hocası Yıldız Kenter ilk seneden bir çocuk oyununda rol verir ona. 1990 yılında Bakırköy Belediye Tiyatroları'na girdi.ush({});Kandemir Konduk'un teklifi ile 1992 yılında sevilen televizyon dizisi "Mahallenin Muhtarları"nda Temel karakteri ile televizyon dünyasına girdi.5 Ekim 1992 - 18 Haziran 2002 tarihleri arasındaOğuz Yalçın, Filiz Kaynak, Avni Kütükoğluve Nursan Esenboğa'nın yönettiği, Kandemir Konduk'un senaryosunu yazdığı "Mahallenin Muhtarları" adlı aile dizisinde Erkan Can Temel (Kıvırcık) karakterini canlandırırken; diğer rollerde Cihat Tamer, Aydan Burhan, Esra Akkaya, Sevil Üstekin, Yalçın Gülhan, Leman Çıdamlı, İsmet Özhan, Açelya Akkoyun, Filiz Taçbaş, Sümer Tilmaç, Suna Selen, Sezai Aydın, Mümtaz Sevinç, Zafer Önen, Nurhan Damcıoğlu, Nezih Tuncay gibi isimler oynamıştır.Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda "Ivan Ivanoviç Var mıydı, Yok muydu?" oyununda tanıştığı konservatuvar öğrencisi Süeda Çil'le 1994 yılında evlenir. Tiyatrodan ise çoktan ayrılmıştır.1993 yılında "Yalancı" adlı TRT'nin televizyon dizisinde rol aldı. 1998 yılında "Gemide" adlı filmde başrol oynadı ve büyük bir hayran kitlesi oluştu. Aynı yıl 35.Antalya Film Şenliği'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü aldı. Aynı film ile 1999yılında Ankara Film Festivali'nde ve Orhan Arıburnu Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerini aldı.1998 yılında Serdar Akar tarafından yazılıp yönetilen "Gemide" adlı sinema filminde Erkan Can, Haldun Boysan, Yıldıray Şahinler, Naci Taşdöğen, Ella Manea, Güven Kıraç ile birlikte rol aldı.2000 yılında "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar" ve yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ile Yılmaz Erdoğan'nın yaptığı "Vizontele" adlı sinema filmlerinde rol aldı. Ardından 2003 yılında "Yazı Tura" adlı filmde Firuz karakteriyle karşımıza çıktı. Ertesi yıl bu filmdeki oyunculuğu ile Siyad Türk Sineması Ödülleri'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.2003 yılında "Büyükannenin Konağı" adlı televizyon dizisinde, 2004 yılında ise "Anlat İstanbul" adlı filmde rol aldı. 2005'de "O Şimdi Mahkum" adlı filmde rol aldı. Aynı yıl "Pamuk Prenses II" adlı kısa filmde bir mafya babasını canlandırdı.2006 yılında yönetmenliğini Özer Kızıltan'nın yaptığı "Takva" adlı filmde Muharrem adında bir tarikat mensubunu canlandırdı. Film gerek konusu gerek Erkan Can'nın üstün oyunculuğu ile büyük yankı uyandırdı. Erkan Can bu filmdeki üstün oyunculuk performansı ile Antalya Film Şenliği'nde ve Siyad Türk Sineması Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerini aldı. 2006 yılında televizyon dizisi "Fırtına"da Oflu Hoca karakteriyle karşımıza çıktı2014 yılında yapımcılığını Necati Akpınar'ın yaptığı senaryosu Yılmaz Erdoğan'dan olan "Patron Mutlu Son İstiyor" adlı sinema filminde Tolga Çevik,Ersin Korkut, Ezgi Mola, Mustafa Uzunyılmaz ile birlikte başrolde oynadı.2014 yılında "Kara Para Aşk" adlı dizide Tayyar rolünü canlandırırken, dizinin başrollerini Engin Akyürek ,Tuba Büyüküstün, Nebahat Çehre ve Erkan Canüstlendi.