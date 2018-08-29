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Bu haber 29 Ağustos 2018 01:05:34 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalı Babanın Akıl Hocası, Erkan Can

"Müslüm" filminde, usta sanatçı Erkan Can da rol alıyor. Erkan Can, filmde Urfalı Arabesk Sanatçısı Müslüm Gürses’e çocukluk döneminde akıl hocalığı yapan Limoncu Ali rolünde...Erkan Can kimdir?,kaç yaşındadır?

Urfalı Babanın Akıl Hocası, Erkan Can

"Müslüm" filminde, usta sanatçı Erkan Can da rol alıyor. Erkan Can, filmde Urfalı Arabesk Sanatçısı Müslüm Gürses’e çocukluk döneminde akıl hocalığı yapan Limoncu Ali rolünde...Erkan Can kimdir?,kaç yaşındadır?

Dijital Sanatlar Yapımevi/ICNN tarafından çekimleri tamamlanan"Müslüm" filminde, usta sanatçı Erkan Can da rol alıyor. Sanatçı Erkan Can, filmde Müslüm Gürses’e çocukluk döneminde akıl hocalığı yapan Limoncu Ali rolünde...

Çocuk yaşta, tesadüfen girdiği Adana Halkevi’nde bağlama ustası Limoncu Ali’yle tanışan Müslüm Gürses, kendisinden hem müzik bilgisi hem de ileriki yaşlarında sıkça hatırlayacağı çok önemli hayat dersleri alır. Bir öğretmen olmasının ötesinde çocuk Müslüm’e bir nevi babalık da yapan Limoncu Ali, Gürses'in hayatında önemli bir role sahip.

Ketche ve Can Ulkay’ın yönetmenliğini yaptığı, Timuçin Esen’in Müslüm Gürses, Zerrin Tekindor’un Muhterem Nur’u oynadığı filmde sanatçının Limoncu Ali’yle tanışıp bağlama çalmayı öğrendiği yaşlarına Şahin Kendirci hayat veriyor.

Ödüllü Kurgu Yönetmeni Mustafa Presheva tarafından montajı devam eden film, 26 Ekim’de gösterime girecek...

Müslüm Gürses kimdir?

Gerçek adı Müslüm Akbaş‘tır. Müslüm Gürse 7 Mayıs 1953 tarihinde Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin Fıstıközü köyünde doğdu. Babası Mehmet Akbaş, annesi Emine Akbaş‘tır. Zeyno ve Ahmet isimlerinde iki kardeşi olan Gürses’in babası çiftçilikle uğraşıyordu ve bağlama çalıyordu.

Çocukluğunun ilk yılları Şanlıurfa’da geçti. 3 yaşındayken ekonomik nedenlerden dolayı ailesiyle birlikte Adana’ya göç etti. Burada terzi çıraklığı ve kunduracılık yaptı. İlkokulu bitirdikten sonra eğitim hayatına devam etmeyen Gürses; 14 yaşındayken Adana Aile Çay Bahçesi’nde düzenlenen yarışmaya katıldı ve birinci oldu.

1968 yılında albüm yapmak için İstanbul‘a geldi. Bu dönemde çıkardığı Emmioğlu/Ovada Taşa Basma isimli plağı 300 bin satış yaparak büyük bir rekor kırdı. Gün geçtikçe tanınan Gürses, şöhretinin ilk yıllarında çıktığı Anadolu turnesi sırasında büyük bir kaza geçirdi ve alın kemiği kırıldı.

Kaza sonrası çıkardığı ''Özür diliyorum senden'', ''İsyankar'', ''Ben insan Değil miyim'' gibi albümlerle çıkışını sürdüren Gürses, arabesk türünde en çok ilgi gören isimlerden biri oldu. 1979'da ilk defa İsyankar filmiyle kamera karşısına geçti. 1985 yılında çocukluğunda hiçbir filmini kaçırmadığı ve büyük bir hayranlık duyduğu sinema oyuncusu Muhterem Nur‘la evlendi.

Gürses’in, 2006‘da yazar Murathan Mungan’la ortak projesi ''Aşk Tesadüfleri Sever'' müzik marketlerdeki yerini aldı. 2010 yılının Kasım ayında ''Yalan Dünya'' isimli albümü çıkardı. 15 Kasım 2012'de kalbine stent takılan Müslüm Gürses’in karaciğer ve böbreklerinde çıkan sorunlar nedeniyle 18 Kasım 2012 günü durumu ağırlaştı. Yaklaşık 4 ay Memorial Şişli Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde solunum cihazına bağlı olarak tutulan Müslüm Gürses 3 Mart 2013 tarihinde 60 yaşında vefat etti.

Filmleri

2011 – Şov Bizinıs

2008 – Esrarlı Gözler

2007 – Amerikalılar Karadeniz’de 2

2005 – Balans ve Manevra

2002 – Ömerçip 

2002 – Bir Akıllı Bir Deli 

2002 – Muhabbet Kuşları 

1990 – Dertler İnsanı 

1990 – Dünya Boştur 

1988 – Yalnızlık Korkusu 

1988 – Sevmemeli 

1987 – Oğlum 

1987 – Talihsizler 

1986 – Töre 

1986 – Yıkıla Yıkıla 

1986 – Seher Vakti 

1986 – Çığlık

1986 – Beleşçiler 

1986 – Küskünüm 

1986 – Kader Rüzgarı 

1986 – Kısmetin En Güzeli 

1985 – Yaranamadım

1985 – Kul Kuldan Beter 

1985 – Güldür Yüzümü 

1985 – İkizler 

1984 – Garibanlar 

1984 – Bir Yıldız Doğuyor 

1984 – Çare Sende Allah’ım 

1984 – Sev Yeter 

1984 – Ağlattı Kader 

1983 – Anlatamadım 

1981 – Mutlu Ol Yeter 

1980 – Bağrı Yanık 

1980 – Hasret 

1980 – İtirazım Var 

1980 – Kul Sevdasi 

1980 – Hasret 

1980 – Zeytin Gözlüm 

1979 – İsyankar 

Albümleri

Aldatılanlar

Ayrılık Acı Bir Şey

Açık Hava Konserleri 1

Ah Gülüm

Altın Şarkılarım

Anlatamadım

Arkadaş Kurbanıyım, Benim Kaderim

Arkadaşım

Aşk Tesadüfleri Sever

Bakma

Bekle Sevgilim – Nerelerdesin

Benim Meselem

Bir de Benden Dinleyin

Bir Bilebilsen – Zalim

Bir Fırtına Kopacak

Bir Kadeh Daha Ver

Biz Babadan Böyle Gördük

Bizi Kimse Ayıramaz

Canım Dediklerim

Dağlarda Kar Olsaydım

Dertler İnsanı

Dünya Yalan

Düşenin Dostu Olmaz

Esrarlı Gözler

Garipler

Gitme

Gönlünüzdeki Altın Şarkılar

Gönül Teknem

Güldür Yüzümü

Güle Güle Git

Hani Söz Vermiştin

Herşey Yalan

İkimizin Yerine

İsyankar

Kısmetim Kapanmış

Küskünüm

Müslüm Gürses Konseri

Mahsun Kul

Maziden Bir Demet

Meyhaneci – Kırık Sazım

Mutlu Ol Yeter

Müslümce turkuler

Müzik Ziyafeti

Müslümce 92

Nerelerdesin

Öldürdüğün Yetmedi mi

Paramparça

Sadece Türk Sanat Müziği

Senden Vazgeçmem

Sevda Yolu

Sultanım

Talihsizler

Tanrı İstemezse

Topraktan Bedene

Tövbe Etmek – Bir Avuç Gözyaşı

Usta – Ne Yazar

Uyanma Zamanı – Kıyak Bitti

Vay Canım Vay

Vefasız Alem

Yanarım

Yanlış Yaptın

Yaranamadım

Yıkıla Yıkıla

Zavallım

Zincirli Kuyu

Erkan Can Kimdir?

Erkan Can 1 Kasım 1958'de Bursa'da doğdu. Köy enstitülü öğretmen bir babanın oğludur. Tiyatro hayatına 1974 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu, Ahmet Vefif Paşa Sahnesi'ndeki tiyatro kurslarına giderek başladı. Demirbaş Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun olmadan ayrıldı. 1982 ile 1984 yılları arasında askerliğini yaptı. Döndükten sonra, önce Meydan Sahnesi'ni kurup çocuk oyunları sahnelemeye başlar. 1985 yılında İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazanır ve devam edebilmek için dışardan lise diploması alır. Okulda hocası Yıldız Kenter ilk seneden bir çocuk oyununda rol verir ona. 1990 yılında Bakırköy Belediye Tiyatroları'na girdi.
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Kandemir Konduk'un teklifi ile 1992 yılında sevilen televizyon dizisi "Mahallenin Muhtarları"nda Temel karakteri ile televizyon dünyasına girdi.

5 Ekim 1992 - 18 Haziran 2002 tarihleri arasındaOğuz Yalçın, Filiz Kaynak, Avni Kütükoğluve Nursan Esenboğa'nın yönettiği, Kandemir Konduk'un senaryosunu yazdığı "Mahallenin Muhtarları" adlı aile dizisinde Erkan Can Temel (Kıvırcık) karakterini canlandırırken; diğer rollerde Cihat Tamer, Aydan Burhan, Esra Akkaya, Sevil Üstekin, Yalçın Gülhan, Leman Çıdamlı, İsmet Özhan, Açelya Akkoyun, Filiz Taçbaş, Sümer Tilmaç, Suna Selen, Sezai Aydın, Mümtaz Sevinç, Zafer Önen, Nurhan Damcıoğlu, Nezih Tuncay gibi isimler oynamıştır.

Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda "Ivan Ivanoviç Var mıydı, Yok muydu?" oyununda tanıştığı konservatuvar öğrencisi Süeda Çil'le 1994 yılında evlenir. Tiyatrodan ise çoktan ayrılmıştır.

1993 yılında "Yalancı" adlı TRT'nin televizyon dizisinde rol aldı. 1998 yılında "Gemide" adlı filmde başrol oynadı ve büyük bir hayran kitlesi oluştu. Aynı yıl 35.Antalya Film Şenliği'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü aldı. Aynı film ile 1999yılında Ankara Film Festivali'nde ve Orhan Arıburnu Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerini aldı.

1998 yılında Serdar Akar tarafından yazılıp yönetilen "Gemide" adlı sinema filminde Erkan Can, Haldun Boysan, Yıldıray Şahinler, Naci Taşdöğen, Ella Manea, Güven Kıraç ile birlikte rol aldı.

2000 yılında "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar" ve yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ile Yılmaz Erdoğan'nın yaptığı "Vizontele" adlı sinema filmlerinde rol aldı. Ardından 2003 yılında "Yazı Tura" adlı filmde Firuz karakteriyle karşımıza çıktı. Ertesi yıl bu filmdeki oyunculuğu ile Siyad Türk Sineması Ödülleri'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

2003 yılında "Büyükannenin Konağı" adlı televizyon dizisinde, 2004 yılında ise "Anlat İstanbul" adlı filmde rol aldı. 2005'de "O Şimdi Mahkum" adlı filmde rol aldı. Aynı yıl "Pamuk Prenses II" adlı kısa filmde bir mafya babasını canlandırdı.2006 yılında yönetmenliğini Özer Kızıltan'nın yaptığı "Takva" adlı filmde Muharrem adında bir tarikat mensubunu canlandırdı. Film gerek konusu gerek Erkan Can'nın üstün oyunculuğu ile büyük yankı uyandırdı. Erkan Can bu filmdeki üstün oyunculuk performansı ile Antalya Film Şenliği'nde ve Siyad Türk Sineması Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerini aldı. 2006 yılında televizyon dizisi "Fırtına"da Oflu Hoca karakteriyle karşımıza çıktı

2014 yılında yapımcılığını Necati Akpınar'ın yaptığı senaryosu Yılmaz Erdoğan'dan olan "Patron Mutlu Son İstiyor" adlı sinema filminde Tolga Çevik,Ersin Korkut, Ezgi Mola, Mustafa Uzunyılmaz ile birlikte başrolde oynadı.

2014 yılında "Kara Para Aşk" adlı dizide Tayyar rolünü canlandırırken, dizinin başrollerini Engin Akyürek ,Tuba Büyüküstün, Nebahat Çehre ve Erkan Canüstlendi.


 

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Urfalı Babanın Akıl Hocası, Erkan Can
Urfalı Babanın Akıl Hocası, Erkan Can
"Müslüm" filminde, usta sanatçı Erkan Can da rol alıyor. Erkan Can, filmde Urfalı Arabesk Sanatçısı Müslüm Gürses’e çocukluk döneminde akıl hocalığı yapan Limoncu Ali rolünde...Erkan Can kimdir?,kaç yaşındadır?
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