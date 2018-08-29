Urfalı Babanın Akıl Hocası, Erkan Can

Dijital Sanatlar Yapımevi/ICNN tarafından çekimleri tamamlanan"Müslüm" filminde, usta sanatçı Erkan Can da rol alıyor. Sanatçı Erkan Can, filmde Müslüm Gürses’e çocukluk döneminde akıl hocalığı yapan Limoncu Ali rolünde...
Çocuk yaşta, tesadüfen girdiği Adana Halkevi’nde bağlama ustası Limoncu Ali’yle tanışan Müslüm Gürses, kendisinden hem müzik bilgisi hem de ileriki yaşlarında sıkça hatırlayacağı çok önemli hayat dersleri alır. Bir öğretmen olmasının ötesinde çocuk Müslüm’e bir nevi babalık da yapan Limoncu Ali, Gürses'in hayatında önemli bir role sahip.
Ketche ve Can Ulkay’ın yönetmenliğini yaptığı, Timuçin Esen’in Müslüm Gürses, Zerrin Tekindor’un Muhterem Nur’u oynadığı filmde sanatçının Limoncu Ali’yle tanışıp bağlama çalmayı öğrendiği yaşlarına Şahin Kendirci hayat veriyor.
Ödüllü Kurgu Yönetmeni Mustafa Presheva tarafından montajı devam eden film, 26 Ekim’de gösterime girecek...
Müslüm Gürses kimdir?Gerçek adı Müslüm Akbaş‘tır. Müslüm Gürse 7 Mayıs 1953 tarihinde Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin Fıstıközü köyünde doğdu. Babası Mehmet Akbaş, annesi Emine Akbaş‘tır. Zeyno ve Ahmet isimlerinde iki kardeşi olan Gürses’in babası çiftçilikle uğraşıyordu ve bağlama çalıyordu.
Çocukluğunun ilk yılları Şanlıurfa’da geçti. 3 yaşındayken ekonomik nedenlerden dolayı ailesiyle birlikte Adana’ya göç etti. Burada terzi çıraklığı ve kunduracılık yaptı. İlkokulu bitirdikten sonra eğitim hayatına devam etmeyen Gürses; 14 yaşındayken Adana Aile Çay Bahçesi’nde düzenlenen yarışmaya katıldı ve birinci oldu.
1968 yılında albüm yapmak için İstanbul‘a geldi. Bu dönemde çıkardığı Emmioğlu/Ovada Taşa Basma isimli plağı 300 bin satış yaparak büyük bir rekor kırdı. Gün geçtikçe tanınan Gürses, şöhretinin ilk yıllarında çıktığı Anadolu turnesi sırasında büyük bir kaza geçirdi ve alın kemiği kırıldı.
Kaza sonrası çıkardığı ''Özür diliyorum senden'', ''İsyankar'', ''Ben insan Değil miyim'' gibi albümlerle çıkışını sürdüren Gürses, arabesk türünde en çok ilgi gören isimlerden biri oldu. 1979'da ilk defa İsyankar filmiyle kamera karşısına geçti. 1985 yılında çocukluğunda hiçbir filmini kaçırmadığı ve büyük bir hayranlık duyduğu sinema oyuncusu Muhterem Nur‘la evlendi.
Gürses’in, 2006‘da yazar Murathan Mungan’la ortak projesi ''Aşk Tesadüfleri Sever'' müzik marketlerdeki yerini aldı. 2010 yılının Kasım ayında ''Yalan Dünya'' isimli albümü çıkardı. 15 Kasım 2012'de kalbine stent takılan Müslüm Gürses’in karaciğer ve böbreklerinde çıkan sorunlar nedeniyle 18 Kasım 2012 günü durumu ağırlaştı. Yaklaşık 4 ay Memorial Şişli Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde solunum cihazına bağlı olarak tutulan Müslüm Gürses 3 Mart 2013 tarihinde 60 yaşında vefat etti.
Filmleri
2011 – Şov Bizinıs
2008 – Esrarlı Gözler
2007 – Amerikalılar Karadeniz’de 2
2005 – Balans ve Manevra
2002 – Ömerçip
2002 – Bir Akıllı Bir Deli
2002 – Muhabbet Kuşları
1990 – Dertler İnsanı
1990 – Dünya Boştur
1988 – Yalnızlık Korkusu
1988 – Sevmemeli
1987 – Oğlum
1987 – Talihsizler
1986 – Töre
1986 – Yıkıla Yıkıla
1986 – Seher Vakti
1986 – Çığlık
1986 – Beleşçiler
1986 – Küskünüm
1986 – Kader Rüzgarı
1986 – Kısmetin En Güzeli
1985 – Yaranamadım
1985 – Kul Kuldan Beter
1985 – Güldür Yüzümü
1985 – İkizler
1984 – Garibanlar
1984 – Bir Yıldız Doğuyor
1984 – Çare Sende Allah’ım
1984 – Sev Yeter
1984 – Ağlattı Kader
1983 – Anlatamadım
1981 – Mutlu Ol Yeter
1980 – Bağrı Yanık
1980 – Hasret
1980 – İtirazım Var
1980 – Kul Sevdasi
1980 – Hasret
1980 – Zeytin Gözlüm
1979 – İsyankar
Albümleri
Aldatılanlar
Ayrılık Acı Bir Şey
Açık Hava Konserleri 1
Ah Gülüm
Altın Şarkılarım
Anlatamadım
Arkadaş Kurbanıyım, Benim Kaderim
Arkadaşım
Aşk Tesadüfleri Sever
Bakma
Bekle Sevgilim – Nerelerdesin
Benim Meselem
Bir de Benden Dinleyin
Bir Bilebilsen – Zalim
Bir Fırtına Kopacak
Bir Kadeh Daha Ver
Biz Babadan Böyle Gördük
Bizi Kimse Ayıramaz
Canım Dediklerim
Dağlarda Kar Olsaydım
Dertler İnsanı
Dünya Yalan
Düşenin Dostu Olmaz
Esrarlı Gözler
Garipler
Gitme
Gönlünüzdeki Altın Şarkılar
Gönül Teknem
Güldür Yüzümü
Güle Güle Git
Hani Söz Vermiştin
Herşey Yalan
İkimizin Yerine
İsyankar
Kısmetim Kapanmış
Küskünüm
Müslüm Gürses Konseri
Mahsun Kul
Maziden Bir Demet
Meyhaneci – Kırık Sazım
Mutlu Ol Yeter
Müslümce turkuler
Müzik Ziyafeti
Müslümce 92
Nerelerdesin
Öldürdüğün Yetmedi mi
Paramparça
Sadece Türk Sanat Müziği
Senden Vazgeçmem
Sevda Yolu
Sultanım
Talihsizler
Tanrı İstemezse
Topraktan Bedene
Tövbe Etmek – Bir Avuç Gözyaşı
Usta – Ne Yazar
Uyanma Zamanı – Kıyak Bitti
Vay Canım Vay
Vefasız Alem
Yanarım
Yanlış Yaptın
Yaranamadım
Yıkıla Yıkıla
Zavallım
Zincirli Kuyu
Erkan Can Kimdir?Erkan Can 1 Kasım 1958'de Bursa'da doğdu. Köy enstitülü öğretmen bir babanın oğludur. Tiyatro hayatına 1974 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu, Ahmet Vefif Paşa Sahnesi'ndeki tiyatro kurslarına giderek başladı. Demirbaş Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun olmadan ayrıldı. 1982 ile 1984 yılları arasında askerliğini yaptı. Döndükten sonra, önce Meydan Sahnesi'ni kurup çocuk oyunları sahnelemeye başlar. 1985 yılında İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazanır ve devam edebilmek için dışardan lise diploması alır. Okulda hocası Yıldız Kenter ilk seneden bir çocuk oyununda rol verir ona. 1990 yılında Bakırköy Belediye Tiyatroları'na girdi.
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Kandemir Konduk'un teklifi ile 1992 yılında sevilen televizyon dizisi "Mahallenin Muhtarları"nda Temel karakteri ile televizyon dünyasına girdi.
5 Ekim 1992 - 18 Haziran 2002 tarihleri arasındaOğuz Yalçın, Filiz Kaynak, Avni Kütükoğluve Nursan Esenboğa'nın yönettiği, Kandemir Konduk'un senaryosunu yazdığı "Mahallenin Muhtarları" adlı aile dizisinde Erkan Can Temel (Kıvırcık) karakterini canlandırırken; diğer rollerde Cihat Tamer, Aydan Burhan, Esra Akkaya, Sevil Üstekin, Yalçın Gülhan, Leman Çıdamlı, İsmet Özhan, Açelya Akkoyun, Filiz Taçbaş, Sümer Tilmaç, Suna Selen, Sezai Aydın, Mümtaz Sevinç, Zafer Önen, Nurhan Damcıoğlu, Nezih Tuncay gibi isimler oynamıştır.
Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda "Ivan Ivanoviç Var mıydı, Yok muydu?" oyununda tanıştığı konservatuvar öğrencisi Süeda Çil'le 1994 yılında evlenir. Tiyatrodan ise çoktan ayrılmıştır.
1993 yılında "Yalancı" adlı TRT'nin televizyon dizisinde rol aldı. 1998 yılında "Gemide" adlı filmde başrol oynadı ve büyük bir hayran kitlesi oluştu. Aynı yıl 35.Antalya Film Şenliği'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü aldı. Aynı film ile 1999yılında Ankara Film Festivali'nde ve Orhan Arıburnu Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerini aldı.
1998 yılında Serdar Akar tarafından yazılıp yönetilen "Gemide" adlı sinema filminde Erkan Can, Haldun Boysan, Yıldıray Şahinler, Naci Taşdöğen, Ella Manea, Güven Kıraç ile birlikte rol aldı.
2000 yılında "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar" ve yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ile Yılmaz Erdoğan'nın yaptığı "Vizontele" adlı sinema filmlerinde rol aldı. Ardından 2003 yılında "Yazı Tura" adlı filmde Firuz karakteriyle karşımıza çıktı. Ertesi yıl bu filmdeki oyunculuğu ile Siyad Türk Sineması Ödülleri'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.
2003 yılında "Büyükannenin Konağı" adlı televizyon dizisinde, 2004 yılında ise "Anlat İstanbul" adlı filmde rol aldı. 2005'de "O Şimdi Mahkum" adlı filmde rol aldı. Aynı yıl "Pamuk Prenses II" adlı kısa filmde bir mafya babasını canlandırdı.2006 yılında yönetmenliğini Özer Kızıltan'nın yaptığı "Takva" adlı filmde Muharrem adında bir tarikat mensubunu canlandırdı. Film gerek konusu gerek Erkan Can'nın üstün oyunculuğu ile büyük yankı uyandırdı. Erkan Can bu filmdeki üstün oyunculuk performansı ile Antalya Film Şenliği'nde ve Siyad Türk Sineması Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerini aldı. 2006 yılında televizyon dizisi "Fırtına"da Oflu Hoca karakteriyle karşımıza çıktı
2014 yılında yapımcılığını Necati Akpınar'ın yaptığı senaryosu Yılmaz Erdoğan'dan olan "Patron Mutlu Son İstiyor" adlı sinema filminde Tolga Çevik,Ersin Korkut, Ezgi Mola, Mustafa Uzunyılmaz ile birlikte başrolde oynadı.
2014 yılında "Kara Para Aşk" adlı dizide Tayyar rolünü canlandırırken, dizinin başrollerini Engin Akyürek ,Tuba Büyüküstün, Nebahat Çehre ve Erkan Canüstlendi.
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