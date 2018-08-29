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Bu haber 29 Ağustos 2018 00:49:46 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Avustralya İzleri, Göbeklitepe ve Aborjinler!

12 bin yıllık anıt heykel kompleksi Göbeklitepe'de, AAvustralya Aborjinleri'nin kullandığı semboller bulundu. Yapılan keşif, tarihin akışını tamamen değiştirebilir.

Urfa’da Avustralya İzleri, Göbeklitepe ve Aborjinler!

Şanlıurfa'da bulunan 12 bin yıllık anıt heykel kompleksi Göbeklitepe'de, AAvustralya Aborjinleri'nin kullandığı semboller bulundu. Yapılan keşif, tarihin akışını tamamen değiştirebilir.

Tarihin başlangıç noktası Göbeklitepe

Tarihin baÅlangÄ±&ccedil; noktasÄ± G&ouml;beklitepe
20 yıl kadar önce tarihin başlangıç noktasını ters düz eden bir keşif Şanlıurfa'da yapıldı. Tarihi 12 bin yıl önceye dayandığı tespit edilen Göbeklitepe, dönemin ilkel kavimleri anlayışını tamamen değiştirdi. Dünya üzerinde bulunan en eski yapı unvanını da alan Göbeklitepe'de, ağırlığı 45 ila 65 ton arasında değişen ve üzeri işlenmiş sütunlar bulunuyor.

Sütunlar üzerindeki işlemelerin küresel çapta iklim değişikliği yaratması muhtemel bir kuyruklu yıldızı ya da medeniyetlerin yok olmasına yol açan bir tür felaketi tasvir ettiği düşünülüyor. Edinburgh Üniversitesi'nde görev yapan araştırmacılar bu olasılıkları kaleme aldığı bir raporu 2016 yılında Mediterranean Archaeology and Archaeometry dergisinde yayınlamıştı.

Göbeklitepe en az 12 bin yaşında

G&ouml;beklitepe en az 12 bin yaÅÄ±nda
Günümüzden yaklaşık 14 bin 500 ila 11 bin 500 yıl kadar önce Dünya'da Genç Dryas adı verilen soğuk iklim koşulları ve kuraklık dönemi yaşanmıştı. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin verilerine göre Genç Dryas döneminin sonunda iklimde hızlı bir değişiklik yaşandı. En az 12 bin yıllık olduğu tahmin edilen Göbeklitepe'nin büyük olasılıkla Genç Dryas ve değişim dönemine tanıklık ettiği düşünülüyor.

Göbeklitepe inşasının ardından 1000 yıl sonra gömüldü. Gömülme sürecinin insan ya da doğa etkisi sebebiyle yaşandığına dair bir kanıt henüz yok. Bazı uzmanlar gömülme sürecinin anıtları afet etkilerinden koruma amaçlı yapıldığını düşünüyor.

Göbeklitepe ve Aborjinler arasında bir ilişki mi var?

G&ouml;beklitepe ve Aborjinler arasÄ±nda bir iliÅki mi var?
Göbeklitepe'deki ilginç sütunlarda geçtiğimiz yılın sonlarına doğru bir gizeme daha rastlandı. Bağımsız araştırmacı ve bilim insanı Bruce Fenton, Göbeklitepe ve Avustralya'daki Arnhem Land bölgesinde kültürler arası analizler gerçekleştirdi. Araştırmayı yapan Fenton, iki bölgede çok sayıda benzer sembollere ve motiflere rastladı.

Göbeklitepe'deki sütunlarda bulunan bir sembolün aynısını Aborjinler'in de kullandığı tespit edildi. Aborjinler'in kullandığı sembol, iki insanın bilgilerini paylaşmak için bir araya gelmesi anlamına geliyor.

Göbeklitepe ve Aborjinler arasında çok sayıda benzerlik var

G&ouml;beklitepe ve Aborjinler arasÄ±nda &ccedil;ok sayÄ±da benzerlik var
Fenton'un tespit ettiği benzerlik yalnızca bu değil. Fenton ayrıca Avustralya Aborjinleri'nin kültürlerinde yer alan chruinga taşları ve kutsal objelerin benzerlerine Göbeklitepe'de de rastladı. Aborjinler bu tür eş merkezli halka çizimlerini su kanallarını ve yollarını göstermek için kullanıyor.

Ayrıca Göbeklitepe ve Yingarna'daki Aborjin tasvirlerinde benzer kadın figürü de dikkat çekiyor.

Göbeklitepe'deki hayvan figürleri ne anlama geliyor?

G&ouml;beklitepe&#39;deki hayvan fig&uuml;rleri ne anlama geliyor?
Fenton'a göre Göbeklitepe'deki işleme ve oymalar, felaketi önlemek için yapılan Aborjinler'e özgü şamanizm teşebbüslerini resmediyor. Fenton, Göbeklitepe'nin Genç Dryas döneminde tanrıyı yatıştırarak sel akışını değiştirmek için inşa edilmiş olabileceğini düşünüyor.

Fenton'un New Dawn Magazine dergisinde yayınlanan yazısına göre Göbeklitepe'de bulunan çizimlerin genellikle hayvanlar olmasının sebebi ise, şamanların birçoğu nesli tükenmiş olan canlıların ruhlarını çağıran önemli bir çabayı temsil ediyor.
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Kültür
Urfa’da Avustralya İzleri, Göbeklitepe ve Aborjinler!
Urfa’da Avustralya İzleri, Göbeklitepe ve Aborjinler!
12 bin yıllık anıt heykel kompleksi Göbeklitepe'de, AAvustralya Aborjinleri'nin kullandığı semboller bulundu. Yapılan keşif, tarihin akışını tamamen değiştirebilir.
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