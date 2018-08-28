Vali Erin’den Polislere Başarı Belgesi

Erin,Yeni Görevlerinde Başarılar Diledi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ildeki görev sürelerini tamamlayarak tayinleri çıkan polisleri makamında kabul ederek, verdikleri özverili hizmetlerinden dolayı başarı belgesi verdi.Tayinleri çıkan, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Süleyman Sarpda ve Yener Gül, Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü Şaheser Alaca ile Komiser Yardımcıları Tuba Cesur ve Ali Keskin’i makamında kabul eden Vali Erin, görev sürelerince gösterdikleri özveri ve fedakârlıktan dolayı polisleri tebrik ederek başarı belgelerini verdi.Polislik mesleğinin, devletin otoritesini ve gücünü gösteren çok ulvi bir görev olduğunu belirten Vali Erin, “Temsil ettiği devlet gücü, köklü bir devlet geleneğinin görünen yüzü olan Polis teşkilatımız, 173 yıldır görevini layıkıyla yerine getirmiş, ülkemizin huzur, güven ve istikrarı için milletimizin en büyük güvencesi ve gurur vesilesi olmuştur. Şüphesiz bu başarının arkasında, büyük bir fedakârlık ve özveri vardır. Görev süresi boyunca bu fedakârlık ve özveriyi gösteren siz değerli polislerimize birer teşekkür mahiyetinde başarı belgelerinizi takdim ederken, yeni görevlerinizde başarılar diliyorum” dedi.