Urfa Halkı, Büyükşehir’e Vizyonlu Başkan İstiyor

Urfalıların en çok istediği isimlerden biri Ankara Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih gökçek. Nedenleri ise büyükşehir başkanlığında işi iyi bilen biri olması.
Yine İkinci Bir İsim Ahmet BahçıvanBaşkanlık döneminde büyük projelere imza
atan Bahçıvan, özelikle içme suyu, alt yapı çalışmaları ve dürüst kişiliği ile Urfalıların hafızasında iz bıraktı.
En Dikkat Çeken İsim GökçekŞimdilik üç ismin üzerinde yoğunlaşan Urfalı seçimlerin bu düşüncelerinden öne çıkan ismi, uzun yıllar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını yapmış Büyükşehir Başkanlığının tüm işleyişlerini iyi bilen Melih gökçek.
Bakalım ilerleyen günlerde Urfalılar hangi isimleri daha gündeme getirecek.
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