Urfa Halkı, Büyükşehir’e Vizyonlu Başkan İstiyor

Yine İkinci Bir İsim Ahmet Bahçıvan

En Dikkat Çeken İsim Gökçek

Celalettin Güvenç'in milletvekili olmasıyla boşalan Urfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Ak Genel Merkezi tarafından getirilen Nihat Çiftçi Karaköprü ilçe belediye başkanlığıda başarılı bir başkanlık dönemleri geçirmiş ve bu başarısını Büyükşehir Belediye Başkanlığında göstermemiştir. Bu duruma dikkat çeken Urfalı seçmenler, yeni dönemde Büyükşehir Belediye Başkanlığına vizyonu geniş, büyük projeleri olan ve Büyükşehir’in tüm ilçelerle birlikte sorumluğunu kaldırabilecek, işi bilen bir başkan istiyor.Urfalıların en çok istediği isimlerden biri Ankara Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih gökçek. Nedenleri ise büyükşehir başkanlığında işi iyi bilen biri olması.Başkanlık döneminde büyük projelere imzaatan Bahçıvan, özelikle içme suyu, alt yapı çalışmaları ve dürüst kişiliği ile Urfalıların hafızasında iz bıraktı.Şimdilik üç ismin üzerinde yoğunlaşan Urfalı seçimlerin bu düşüncelerinden öne çıkan ismi, uzun yıllar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını yapmış Büyükşehir Başkanlığının tüm işleyişlerini iyi bilen Melih gökçek.Bakalım ilerleyen günlerde Urfalılar hangi isimleri daha gündeme getirecek.