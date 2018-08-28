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Bu haber 28 Ağustos 2018 16:20:00 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa Halkı, Büyükşehir’e Vizyonlu Başkan İstiyor

Yerel seçimlerin günü yaklaştıkça vatandaşlarda sosyal medyada yeni dönem de Urfa Büyükşehir’e başkan adayı ve başkan olabilecek isimler üzerinde fikir ve düşünceler oluşturmaya başladı.

Urfa Halkı, Büyükşehir’e Vizyonlu Başkan İstiyor

Celalettin Güvenç'in milletvekili olmasıyla boşalan Urfa  Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Ak Genel Merkezi tarafından getirilen Nihat Çiftçi Karaköprü ilçe belediye başkanlığıda başarılı bir başkanlık dönemleri geçirmiş ve bu başarısını Büyükşehir Belediye Başkanlığında göstermemiştir. Bu duruma dikkat çeken Urfalı seçmenler, yeni dönemde Büyükşehir Belediye Başkanlığına vizyonu geniş, büyük projeleri olan  ve Büyükşehir’in tüm ilçelerle birlikte sorumluğunu kaldırabilecek, işi bilen bir başkan istiyor.

Urfalıların en çok istediği isimlerden biri Ankara Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih gökçek. Nedenleri ise büyükşehir başkanlığında işi iyi bilen biri olması.

 

Yine İkinci Bir İsim Ahmet Bahçıvan

Başkanlık döneminde büyük projelere imza
atan Bahçıvan, özelikle içme suyu, alt yapı çalışmaları ve dürüst kişiliği ile Urfalıların hafızasında iz bıraktı.
 

En Dikkat Çeken İsim Gökçek

Şimdilik üç ismin üzerinde yoğunlaşan Urfalı seçimlerin bu düşüncelerinden öne çıkan ismi, uzun yıllar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını yapmış Büyükşehir Başkanlığının tüm işleyişlerini iyi bilen Melih gökçek.
Bakalım ilerleyen günlerde Urfalılar hangi isimleri daha gündeme getirecek.

 
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Urfa Halkı, Büyükşehir’e Vizyonlu Başkan İstiyor
Urfa Halkı, Büyükşehir’e Vizyonlu Başkan İstiyor
Yerel seçimlerin günü yaklaştıkça vatandaşlarda sosyal medyada yeni dönem de Urfa Büyükşehir’e başkan adayı ve başkan olabilecek isimler üzerinde fikir ve düşünceler oluşturmaya başladı.
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