Demirkol’dan Vatandaşlara Gece Ziyareti

Parktaki Vatandaşları Ziyaret Etti

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Veysel Karani Mahallesindeki parklarda gece saatlerinde vakit geçiren vatandaşlarla bir araya gelerek, sohbet etti.Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek, talepleri yerinde dinleyen Başkan Fevzi Demirkol, gece saatlerinde Veysel Karani Mahallesinde bulunan Şehit Hasan Hüseyin Çalışkan Parkında vakit geçiren vatandaşları ziyaret etti. Belediye Meclis Üyesi Abdulkadir Bağış ile parkta arkadaşları ve aileleriyle vakit geçiren vatandaşlarla sohbet eden Başkan Demirkol, vatandaşların taleplerini de alıp, ilgili müdürlüklere iletti. Haliliye Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili vatandaşlarla görüş alış verişinde bulunan Başkan Demirkol, vatandaşların çalışmalara ilişkin öneri ve fikirlerini de aldı.Çocuklarla da sohbet edip, parkla ilgili taleplerini dinleyen Başkan Demirkol, temaslarını tamamladıktan sonra parktan ayrıldı.