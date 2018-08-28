Urfa’da Feci Kaza 7 Yaralı

Kafa Kafaya Çarpıştılar

Kaza dün akşam saatlerinde Karaköprü’de meydana geldi. İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu, 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 2 kişinin, durumunun ağır olduğu bildirildi.Alınan bilgiye göre, kaza gece saatleride Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı kalecik mahallesi yakınlarında oldu. Hakan C. Hâkimiyetindeki(21 EP 621) otomobil ile Cevher Ç. Hâkimiyetindeki(63 ED 951) otomobil çarpıştı. Kaza sonrası ortalık kan gölüne dönerken, otomobillerde bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Hilvan ve Şanlıurfa’da ki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan, 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.