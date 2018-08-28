Devir-Teslim Gerçekleşti; Taviz Vermeyeceğiz!

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü görevine 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri gereğince atanan Genel Müdür Yardımcısı Mevlüt Aydın görevine başladı.

Genel Müdürlüğükte gerçekleştirilen devir teslim merasimine Bakan Yardımcısı Sayın Akif Özkaldı’da iştirak etti. Daire Başkanları ve Bölge Müdürlerinin de video konferans ile katıldığı merasimde konuşma yapan Özkaldı “Bugün bir bayrak değişimi gerçekleştirmekteyiz. Bunlar normal şeylerdir. Bu görevlerde bulunan insanlar son derece kıymetli insanlardır. Bu görevi layıkıyla yapan Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum. DSİ olarak hedefler bitmez. 2018 yılını hedeflerden sapma olmadan tamamlamak zorundayız. İşlerimizi faydaya dönüştürme odaklı olmalıyız. 2019 yılını da daha stratejik yapmalıyız. Ilısu, Yusufeli, Silvan projelerini her gün takip etmeliyiz. İçme suyu projelerinden taviz vermemeliyiz” dedi. Özkaldı sözlerini “Bu değişimin tekrar hayırlı olmasını Allah’tan temenni ediyorum” diyerek noktaladı.

Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı’dan sonra söz alan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Bu işin doğasında var bu. Ülkemize, kurumumuza hayırlı olsun. Çok çalışacağız. Genel Müdürümüz Murat Acu Beye de teşekkür ediyorum. Uyumlu bir çalışma yaptık. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim. Beni bu göreve layık gören başta Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza, Bakan Yardımcımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından devir teslim merasimi gerçekleştirildi.