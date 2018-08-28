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Bu haber 28 Ağustos 2018 11:48:03 Tarihinde eklenmiştir.

Bilgin,Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısına Katıldı

Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin BİLGİN, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısına katıldı.

Bilgin,Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısına Katıldı

Toplantı TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında, TOBB İkiz Kuleler’de yapıldı.

Toplantıya katılan bölge oda/borsa başkanlarına, TOBB’un çalışmaları ve Türkiye ekonomisine ilişkin sunumlar yapıldı.


 
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