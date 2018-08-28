Yüzen Dananın Kaderi Belli Oldu

Adını Ferdinand Koyduk

Rize’nin İyidere ilçesinde Kurban Bayramı’nın 1. günü kesilmek üzereyken ipini kopartarak kaçmayı başaran dana, sahiplerinin peşinden koşmasına rağmen izini kaybettirdi. Bayramın son günü Trabzon’un Sürmene ilçesindeki Çamburnu mevkiinde denizde yüzerken görülen dana Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sahile çekildi.Danayı satın almak istediğini Twitter hesabından yaptığı paylaşımda duyuran ünlü sanatçı Haluk Levent, adını ‘Ferdinand’ koyduğu danayı satın aldığını açıkladı. Paylaşımda, Rize'den denize atlayarak 3 gün yüzerek Trabzon'dan çıkan Dana'yı satın aldıklarını belirten Levent, “Yarın İzmir Kemalpaşa Çiftlik Hayvanlarının barınağına gönderme kararı aldık. Dana'nın parasını ödeyen değerli dostlarım Arif Y. ve Ali Kemal S.ye teşekkür ediyoruz. Yazma dediler ama en azından soyadlarını yazmadım. Adını ‘Ferdinand’ koyduk. Bir çizgi filmde dananın adı idi. O da kaçıyordu böyle” ifadelerine yer verdi.