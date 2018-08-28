Darbeyi Lanetleyen Kadın İdama Çarptırıldı

Yargılamalar ve İdamlar Peş Peşe Geldi

Sisi'ye karşı Çıktığı ve Darbeyi Lanetlediği İçin İdama Yürüdü

Mısır'da usulüne uygun seçimlerle işbaşına gelen ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi, 3 Temmuz 2013 günü Mısır Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Abdulfettah El Sisi tarafından yapılan darbeyle görevden alındı ve tutuklandı. Mursi hakkında beş dava açıldı. Bir davadan 20 yıl, birinden müebbet hapis, birinden ise idam cezası aldı.Darbeden sonra binlerce İhvan taraftarı gözaltına alındı. Yargılamalar günümüze kadar devam ediyor. Bugüne kadar en az 1000 kişiye idam cezası verildi. İdam cezası alanlar arasında İhvan Mürşidi Muhammed Bedii, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve İhvan’ın partisi Hürriyet ve Adalet Partisi’nin genel sekreteri Muhammed Beltaci de var.Görevden alınan Muhammed Mursi de Hamas lehine casusluk yapmak, İran'a ülkenin gizli belgelerini vermek ve İttihadiye Sarayı önünde göstericileri öldürmekle suçlanıyor. Mursi hakkında açılan çok sayıda davanın görülmesine devam ediliyor.Darbenin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen hala diktatör rejimi sürdüren Sisi, kendisine karşı çıktığı ve darbeyi lanetlediği için bir kadını idama mahkum etti. İsmi henüz öğrenilemeyen kadın son kez oğluna el sallayarak idam sehpasına doğru yol aldı. insan haklarının çiğnendiği Mısır’da idamlara dur demek için bütün dünya ayağa kalktı.