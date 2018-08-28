Akıl Almaz Yolculuk Kadını Arabanın Arkasına Bağladılar

Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyenler ise minibüs sürücüsüne tepki gösterdi. Görüntülerde, zaman zaman başını hareket ettiren kadının, minibüsün arkasına bağlı olarak uzun süre seyahet ettiği kaydedildi. Sürücünün ve kadının kimliği ile nereye seyahat ettiği bilinmiyor.
Bu Olayı Yapan Kişilerin Beldemizle İlgisi YokturÇankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinin Belediye Başkanı Kadir Dede, bir kadının minibüsün arkasına iple bağlanarak taşınmasının yer aldığı görüntülere ilişkin, "Bu olayı yapan kişilerin beldemizle ilgisi yoktur." dedi.
Dede, yaptığı açıklamada, sosyal medyada yer alan görüntülerde, bir kadının minibüsün arkasına yerleştirilen aparata iple bağlanarak taşındığını hatırlattı.
Çıkan haberlerde, "Görüntünün Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde çekildiğinin" iddia edildiğini dile getiren Dede, "Bu aracın kesinlikle beldemizle ilgisi yoktur. Beldemizde bu tür insanlık dışı davranışları yapacak kimse yok. Bizim tahminimiz bu yolu kullanan yabancı kişiler tarafından bu insanlık dışı davranışın yapıldığı yönünde." diye konuştu.
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