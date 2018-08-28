Akıl Almaz Yolculuk Kadını Arabanın Arkasına Bağladılar

Bu Olayı Yapan Kişilerin Beldemizle İlgisi Yoktur

Belediye Başkanı Jandarmayla Konuyu Görüştü

|Hürriyet|

Yaylakent beldesi yakınlarındaki yolda, seyir halindeki 34 RA 4649 plakalı minibüsün arkasına bağlı kadını görenler, büyük şaşkınlık yaşadı. Siyah kalın iplerle aracın arkasına bağlı olduğu görülen kadının bu haldeki seyahati, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyenler ise minibüs sürücüsüne tepki gösterdi. Görüntülerde, zaman zaman başını hareket ettiren kadının, minibüsün arkasına bağlı olarak uzun süre seyahet ettiği kaydedildi. Sürücünün ve kadının kimliği ile nereye seyahat ettiği bilinmiyor.Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinin Belediye Başkanı Kadir Dede, bir kadının minibüsün arkasına iple bağlanarak taşınmasının yer aldığı görüntülere ilişkin, "Bu olayı yapan kişilerin beldemizle ilgisi yoktur." dedi.Dede, yaptığı açıklamada, sosyal medyada yer alan görüntülerde, bir kadının minibüsün arkasına yerleştirilen aparata iple bağlanarak taşındığını hatırlattı.Çıkan haberlerde, "Görüntünün Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde çekildiğinin" iddia edildiğini dile getiren Dede, "Bu aracın kesinlikle beldemizle ilgisi yoktur. Beldemizde bu tür insanlık dışı davranışları yapacak kimse yok. Bizim tahminimiz bu yolu kullanan yabancı kişiler tarafından bu insanlık dışı davranışın yapıldığı yönünde." diye konuştu."İlçemizin adının böyle bir konuyla anılması bizleri derinden üzdü. Bu olayı yapan kişilerin beldemizle ilgisi yoktur. Konunun bir an önce açığa çıkartılıp beldemizin bu olayla hiçbir ilgisinin olmadığını kanıtlamak istiyoruz. Gerekli görüşmeleri yaptık. Jandarma plaka üzerinden aracı tespit etmeye çalışıyor."