Balıklıgöl’de Serinleyen Çocuklarda Mantar Hastalığı Oluşuyor

Sağlık Açısından Oldukça Tehlikeli

Tek İşleri Çocukları Sudan Çıkarmak

Şanlıurfa'da sıcak havanın etkisiyle serinlemek isteyen çocuklar, Balıklıgöl'de bulunan Hasanpaşa Cami'nin avlusundaki su kanalında yüzüyor.Suyun kirli olmasından dolayı çocukların hastalanmasından endişelenen çevredeki vatandaşlar çocukları suya girmemesi konusunda uyarsa da başarılı olamıyorlar. Uyarılara aldırış etmeyen çocuklar gün geçtikçe daha da kalabalık gruplar halinde kanalda serinlemeye devam ediyor.Cami içindeki güvenlik görevlileri suya giren çocuklarda mantar hastalığının oluştuğunu söyleyerek vatandaşları uyarıyor.Güvenlik görevlileri yaz aylarında çocukların sık sık kanalda yüzdüğünü ifade ederek, “Gün boyunca sadece çocukları sudan çıkarmak için uğraşıyoruz ama başarılı olamıyoruz. Serinlemek için kanala giren çocukların sağlıkları konusunda endişelerimiz oluyor” ifadelerini kullandı.