Bu haber 27 Ağustos 2018 15:59:30 Tarihinde eklenmiştir.
Balıklıgöl’de Serinleyen Çocuklarda Mantar Hastalığı Oluşuyor
Şanlıurfa’da Hasanpaşa Camii içerisinde bulunan su kanalında yüzen çocuklar tehlikeye davetiye çıkarıyor. Serinlemek için kanala giren çocuklar, kirli suyu yutarak bir süre sonra enfeksiyon şikayetiyle hastanelere götürülüyor.
Şanlıurfa'da sıcak havanın etkisiyle serinlemek isteyen çocuklar, Balıklıgöl'de bulunan Hasanpaşa Cami'nin avlusundaki su kanalında yüzüyor.
Sağlık Açısından Oldukça Tehlikeli
Suyun kirli olmasından dolayı çocukların hastalanmasından endişelenen çevredeki vatandaşlar çocukları suya girmemesi konusunda uyarsa da başarılı olamıyorlar. Uyarılara aldırış etmeyen çocuklar gün geçtikçe daha da kalabalık gruplar halinde kanalda serinlemeye devam ediyor.
Cami içindeki güvenlik görevlileri suya giren çocuklarda mantar hastalığının oluştuğunu söyleyerek vatandaşları uyarıyor.
Tek İşleri Çocukları Sudan Çıkarmak
Güvenlik görevlileri yaz aylarında çocukların sık sık kanalda yüzdüğünü ifade ederek, “Gün boyunca sadece çocukları sudan çıkarmak için uğraşıyoruz ama başarılı olamıyoruz. Serinlemek için kanala giren çocukların sağlıkları konusunda endişelerimiz oluyor” ifadelerini kullandı.
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