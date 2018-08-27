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Bu haber 27 Ağustos 2018 15:31:46 Tarihinde eklenmiştir.

Büyükşehir’e 50 Metre Mesafede Pislik Yuvası

Ahmet Bahçıvan İş Merkezi pislikten geçilmiyor. Vatandaşların şikâyetçi olduğu konu hakkında, yetkililerin duruma el atılması talep ediliyor.

Büyükşehir’e 50 Metre Mesafede Pislik Yuvası

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne 50 metre mesafede bulunan Ahmet Bahçıvan İş Merkezinin görüntüsü halkı rahatsız ediyor. Duvarların pislikten karardığını dile getiren vatandaşlar, yetkililerin bu durumdan haberdar olması gerektiğini ifade etti.

 

İş Merkezi Modern Görünüme Kavuşturulmalı

İş merkezinin duvarlarının kararması ile görüntü kirliliğine de neden olduğunu dile getiren iş merkezi esnafı, “Duvarlar karardı. İş merkezinin tadilata ihtiyacı var. Yetkililer duruma el atmalı ve iş merkezi modern bir görünüme kavuşturulmalı. Müşteri kaybediyoruz. İnsanlar iş merkezine girmek istemiyorlar.” dedi.

 

Yerler Pislikten Katmanlaşmış

Pislikten yerlerin katmana dönüşmesi ile sağlıksız bir ortamın olduğunu ifade eden esnaflar, “Belediyeye 50 metre mesafedeyiz. Bu görüntü Urfa’ya yakışmıyor.” yorumunda bulundu.
 
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