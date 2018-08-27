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Bu haber 27 Ağustos 2018 14:23:02 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalı Gençlerin Uyuşturucu Gerçekleri, Aileler Perişan, Yardım Eden Yok

Şanlıurfa’da uyuşturucu madde kullanan gençler de aileleri de bataklığa saplanmış durumda. Uyuşturucu madde ile savaş veren aileler şikayetlerini CİMER – BİMER gibi devletin resmi şikayet kurumuna bildirse de sonuç alamıyor.

Urfalı Gençlerin Uyuşturucu Gerçekleri, Aileler Perişan, Yardım Eden Yok

Şanlıurfa’da uyuşturucu maddde kullanan gençlerin sayısı gün geçtikçe artmakta. Uyuşturucu maddeye ulaşmanın kolay olduğu günümüzde Şanlıurfa’da uyuşturucu kullanan gençlerin yaş sınırlarında önemli artışlar meydana geliyor. Uyuşturucu madde kullanan gençlerin yaşı 9’lara kadar vardı.

 

Tedavi için Evlerini Satıyorlar

Şanlıurfalı aileler ise uyuşturucu madde batağına saplanan çocuklarını kurtarmak için her yolu deniyor. Çocuklarını tedavi ettirmek için şehir dışlarına çıkmak zorunda kalan aileler, gerekli maddi imkânı sağlayamadığı için malını mülkünü satma durumuna geliyor. Kimi aileler malını mülkünü satarak tedavi ettirdiği çocuklarının sağlıklarına kavuştuklarını görürken, kimileri ise tedaviye rağmen hala büyük savaşlar veriyor. Özellikle uyuşturucu maddeden kurtulan gençlerin yüzüne kapatılan iş kapıları, bir diğer sorunu da meydana getiriyor.


 

Erdoğan’a Mektup Yazdı

Konu hakkında devlet yetkililerinden yardım isteyen bir vatandaşın sözleri içler acısı durumu ortaya seriyor. CİMER-BİMER gibi iletişim merkezlerine defalarca yazdığını fakat sonuç alamadığını ifade eden Urfalı bir vatandaş, son çare olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazdı.


 
İşte Urfalı vatandaşın o mektubu
 
“Sayın cumhurbaşkanım
Uyuşturucu madde kullanan gençlerin ve anne babaların evlatlarını kurtarmak adına tedavi ettirmek için evlerindeki eşyaları hatta evlerini sattıklarını, yine de bu çocukları kurtaramadıklarının feryatlarını CİMER’e, BİMER’e ve ilgili yerlere ve en son da Şanlıurfa milletvekilinin birine yazmama rağmen, o Milletvekili de bizleri kaale almadığından bir sonuç alamadım.

Sayın Cumhurbaşkanım gençlerimiz gerçekten çok zor durumda. Sarhoş beyinlerle dolaşıyorlar. Her an her şeyi yapabilirler. Anne ve babaların feryatlarını, özür dilerim, lütfen duyun. Çocuklarını kurtarmak adına borç batağındalar. Tedavi olup iyileşenlere de devlet bütün kapılarını kapatılmış, iş verilmiyor.

Lütfen Efendim feryadımıza bizzat kendiniz el atarsanız kurtarabilirsiniz. Sizinle Karşı karşıya oturmak hayal olsa bile size bunu yazan değersiz kardeşinizin şahsiyeti değil, yazdıkları gözlerinizde değerli olsun yeter… Saygılarımla ellerinizden öperim.”
 
 
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