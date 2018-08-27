Karaköprü Belediyesi’nin Almış Olduğu Karar Tepkilere Neden Oldu

Urfa.com Köşe Yazarımız Mehmet Fethi Göktepe Urfa'da ekmek kuyruğunda yaşanan silahlı kavgadan sonra konu hakkında açıklamalarda bulundu.
Göktepe, “Ramazan'da ve bayramlarda insanların fırın önündeki kuyruklarını ve çilelerini herhalde arabalarından inmeyen yetkililerimiz görmüyorlar.” Şunları ifade etti;
“Yıllar önce büyük şehir değilken yaşadığımız her mahallede 5-6 fırın vardı. Her mahalle de 150-200 evden ibaretti. Nihayet büyük şehir olduk. Karaköprü'de her sitede bir mahalle otururken burada fırın yok. Sağolsun Karaköprü Belediyesi almış olduğu kararla 300 metre mesafe olmazsa fırın yapılamazmış.”
Arabalarından İnmeyen Yetkililer Görmüyor“300 metreyi enine, boyuna, sağına, soluna hesaplarsan 100 bina eder. Buna her binanın nüfusunu ve uzaklığını hesaplarsan aman Allah'ım.
Ramazan'da ve bayramlarda insanların fırın önündeki kuyruklarını ve çilelerini herhalde arabalarından inmeyen yetkililerimiz görmüyorlar.”
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