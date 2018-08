Karaköprü Belediyesi’nin Almış Olduğu Karar Tepkilere Neden Oldu

Arabalarından İnmeyen Yetkililer Görmüyor

Resim Çekip Paylaşmak Hizmet Değil

Karaköprü Belediyesi yeni fırın açmak için 300 metre mesafe kararı getirdi. Bu karar eleştirilere neden oldu.Urfa.com Köşe Yazarımız Mehmet Fethi Göktepe Urfa'da ekmek kuyruğunda yaşanan silahlı kavgadan sonra konu hakkında açıklamalarda bulundu.Göktepe, “Ramazan'da ve bayramlarda insanların fırın önündeki kuyruklarını ve çilelerini herhalde arabalarından inmeyen yetkililerimiz görmüyorlar.” Şunları ifade etti;“Yıllar önce büyük şehir değilken yaşadığımız her mahallede 5-6 fırın vardı. Her mahalle de 150-200 evden ibaretti. Nihayet büyük şehir olduk. Karaköprü'de her sitede bir mahalle otururken burada fırın yok. Sağolsun Karaköprü Belediyesi almış olduğu kararla 300 metre mesafe olmazsa fırın yapılamazmış.”“300 metreyi enine, boyuna, sağına, soluna hesaplarsan 100 bina eder. Buna her binanın nüfusunu ve uzaklığını hesaplarsan aman Allah'ım.Ramazan'da ve bayramlarda insanların fırın önündeki kuyruklarını ve çilelerini herhalde arabalarından inmeyen yetkililerimiz görmüyorlar.”"Belediyelerin görevleri otobüs duraklarını kaldırıp fırın inşaatlarına ruhsat vermemek değil de halka daha iyi nasıl hizmet verebilirim olmalıdır. Bugün Karaköprü'de kuruyan yüzlerce çam ağacının müsebbibi kimlerdir acaba? Hangi yetkili ve görevli çıkıp halkla iç içe sorunları dinliyor? Öyle bayramlarda resim çekip billboardlarda paylaşmak hizmet değildir. Seçimler yaklaşıyor, benden söylemesi."