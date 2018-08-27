Emin Yetim Kulübü Nihat Çiftçi’ye Verdi, Çiftçi Kabul Etmedi

Çiftçi Toplantı Düzenleyecek

Bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile makamında bir araya gelen Kulüp Başkanı Emin Yetim ve yönetim kurulu üyeleri kulübün 1. ligden kalan borçlarını bu hafta içinde ödenmesi gerektiğini, bunun da kent'in tüm dinamikleri ile birlikte çözüleceğini ama en büyük görevin Büyükşehir Belediyesine düştüğünü belirtilerek Başkan Çiftçi’den gerekli ekonomik desteği sağlaması istedi. Urfaspor yönetimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi desteği sağlamayacaksa kulübü kendisine bırakacaklarını belirttiler.Nihat Çiftçi ise kulübü kendisinin alamayacağını belirterek bu akşam Vali ve İlçe Belediye Başkanları ile birlikte toplantı yapacaklarını belirtti.