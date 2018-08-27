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Bu haber 27 Ağustos 2018 11:25:13 Tarihinde eklenmiştir.

Bayramın 1. Günü Kayboldu, 4. Günü Denizde Bulundu

Kurban Bayramı'nın 1'inci günü Rize’de kaçarak denize giren dana bayramın son günü Trabzon’un Sürmene ilçesinde denizde yüzerken bulundu!

Bayramın 1. Günü Kayboldu, 4. Günü Denizde Bulundu

Rize’de Kurban Bayramı’nın 1'inci günü kesilmek üzereyken ipini koparan dana kaçmaya başladı. Kurban sahibi ve çevredekilerin takip ettiği dana denize girerek gözden kayboldu.

Bayramın 4. Günü Bulundu

Bir süre sonra gözden kaybolan dana bayramın son günü Trabzon’un Sürmene ilçesinde ortaya çıktı. İlçenin Çamburnu mevkiinde denizde yüzen danayı gören balıkçılar durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Danayı denizden kurtarmak için gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve balıkçılar danayı kurtarmak istese de dana kaçmaya devam etti. Bir süre sonra yorulan dana çevredeki balıkçılar ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sahile çekildi. Sahilde ayakta durmakta zorluk çeken dana, sahibine teslim edilerek Rize’ye gönderildi.


 
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Bayramın 1. Günü Kayboldu, 4. Günü Denizde Bulundu
Bayramın 1. Günü Kayboldu, 4. Günü Denizde Bulundu
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3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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