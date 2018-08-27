Bayramın 1. Günü Kayboldu, 4. Günü Denizde Bulundu

Bayramın 4. Günü Bulundu

Rize’de Kurban Bayramı’nın 1'inci günü kesilmek üzereyken ipini koparan dana kaçmaya başladı. Kurban sahibi ve çevredekilerin takip ettiği dana denize girerek gözden kayboldu.Bir süre sonra gözden kaybolan dana bayramın son günü Trabzon’un Sürmene ilçesinde ortaya çıktı. İlçenin Çamburnu mevkiinde denizde yüzen danayı gören balıkçılar durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Danayı denizden kurtarmak için gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve balıkçılar danayı kurtarmak istese de dana kaçmaya devam etti. Bir süre sonra yorulan dana çevredeki balıkçılar ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sahile çekildi. Sahilde ayakta durmakta zorluk çeken dana, sahibine teslim edilerek Rize’ye gönderildi.