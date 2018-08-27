Fırıncılar Odası Başkanından Ak Parti'ye Uyarı, Zam Yapmak Zorunda Kalacağız

Zam Yapmak Zorunda Kalacaklar

İşte yapılan o yazılı açıklama;

Son günlerde hızlı artış gösteren un fiyatlarına tepki gösteren Şanlıurfa Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Emin Karaatli, %40 a varan un artışları fırıncıların zor duruma soktuğunu söyledi.Önlem alınamaması durumunda ekmeğe zam yapmak zorunda kalacaklarını söyleyen oda başkanı Karaatlı, Bakanlığı un fiyatlarındaki artış önlemeye davet etti."Kamuoyuna duyuruÜlke ekonomimize karşı yapılan, özellikle kamuoyunun tepkisini yaratmak için gıda maddeleri ile ilgili ekonomik saldırılarının başında yer alan, birinci temel gıda maddesi ekmeğin ana ham maddesi olan unun son günlerdeki aşırı derecede artış gösterip % 35 % 40’lara varması idarecisi bulunduğumuz, büyük fırıncı camiasını bir hayli sıkıntıya sokmuş olmasına rağmen ülke genelinde devletinin hükümetinin yanında olduğunun göstergesi olarak fedakârlık örneğini tüm yurt genelinde, yaklaşık 1 aya yakın bir süredir ekmeğe zam yapmayarak göstermiş durumdayız.Ancak gerek ticaret gerek tarım bakanlıklarımız gerekse hükümetimizin bu soruna müdahalede biraz daha gecikmesi durumunda fedakârlık örneğinin intihara dönüşmemesi için fırıncılık camiasının da bir dayanma gücünün sonu olduğunu, özetle un fiyat artışının önüne geçilmez ise ekmek fiyat artışının kaçınılmaz olacağını başta fırıncılık camiasına ve kamuoyuna önemle duyurulur."