Çakmak Gazı Sonu Oldu

Boş Arsada Komaya Girdi

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde, öğlen saatlerinde boş arsada arkadaşları ile birlikte çakmak gazı soluyan genç, komaya girerek hayatını kaybetti.Olay öğlen saatlerinde Bozova ilçesine bağlı Yaslıca mahallesinde meydana geldi. İddialara göre,19 yaşındaki Hasan Karaoğlan, boş arsada arkadaşları ile çakmak gazı çekti. Karaoğlan, gazı çektikten bir süre sonra komaya girerek yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından genci, Bozova Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, Karaoğlan kurtarılamadı.Gencin cansız bedeni, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.Olay ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.