17 Yaşındaki Tarım İşçisi Bozova'da Girdiği Kanalda Boğuldu

Olay Yerine Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

4 KM Ötede Bulundu

Olay Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Büyükhan köyünde meydana geldi. Yüzmek için girdiği sulama kanalına giren ve tarım işçisi olarak çalıştığı öğrenilen 17 yaşındaki Veysel Boyo, boğularakcan verdi.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri intikal etti. jandarma ve sağlık ekipleri ile beraber su altı arama kurtarma polisleri de sevk edildi.Kanalda başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucundan 17 yaşındaki Veysel Boyo’nun cesedine 4 kilometre ötede Aybastı Köyü kanalında bulundu. Kanalda bulunan ceset otopsi yapılmak üzere ambulansla Şanlıurfa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.