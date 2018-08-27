17 Yaşındaki Tarım İşçisi Bozova'da Girdiği Kanalda Boğuldu

Olay Yerine Çok Sayıda Ekip Sevk EdildiÇevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri intikal etti. jandarma ve sağlık ekipleri ile beraber su altı arama kurtarma polisleri de sevk edildi.
4 KM Ötede BulunduKanalda başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucundan 17 yaşındaki Veysel Boyo’nun cesedine 4 kilometre ötede Aybastı Köyü kanalında bulundu. Kanalda bulunan ceset otopsi yapılmak üzere ambulansla Şanlıurfa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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