Urfalılar Dikkat, Bugün Son Gün!

Son başvuru 27 Ağustos Pazartesi günü olarak belirlendiği yapılandırma imkanından yararlanmak isteyenler vergi dairelerine gitmeden de, www.gib.gov.tr ile e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden de müracaatta bulunabiliyor. Vergi dairelerinde yığılma yaşanmaması için internetten başvuru imkanının kullanılması önem taşıyor. Vatandaşlar, bugün gün sonuna kadar başvuru yapabilecek.

Başvuru sürecinin ardından, vergi dairelerine ödemeler ise eylül ayında gerçekleştirilecek.

Yeniden yapılandırma başvuruları devam ederken vatandaşların haberlerinin olmadığı borçlarına da dikkat etmeleri gerekiyor. Mükellefler, devlete borcunun bulunup bulunmadığını “www.gib.gov.tr”den ya da Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) mobil uygulamasından sorgulayarak öğrenebiliyor.

18 TAKSİTLE ÖDENEBİLECEK

Yapılandırılan borçlar, peşin ödemenin yanı sıra ikişer aylık dönemler halinde 6, 9, 12 veya 18 taksitle de ödenebilecek. Bu takdirde tercih edilen ödeme süresine göre çeşitli oranlarda katsayı uygulanacak.

KREDİ KARTIYLA ÖDEME

Yapılandırılan borçların kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenmesi de mümkün olacak. Kredi kartıyla ödemeler, “www.gib.gov.tr”de yer alan internet vergi dairesinden gerçekleştirilecek. Kredi kartıyla ödeme yapıldığında, işlem tarihi itibarıyla borç ödenmiş olacak.

Yapılandırmadan yararlanmak için ilk iki taksitin tam ve süresinde ödenmesi gerekecek. Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi halinde, yapılandırma hakkı kaybedilecek.