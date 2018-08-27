Urfa Emniyetinden Huzur Uygulaması

2 Kişi Gözaltına Alındı

3 Araç Trafikten Men Edildi

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde huzur operasyonu gerçekleştirdi.Düzenlenen huzur operasyonunda bin 151 kişinin GBT’sine bakıldı.İl Emniyet Müdürlüğünden Yapılan Açıklamada;İlimiz merkez Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerinde 22-24.08.2018 tarihleri arasında yapılan Huzur-Güven Uygulamasında,1151 şahıs ve 247 araç sorgulanmış olup 2 şahıs gözaltına alınmış 6 şahsa adli-idari işlem uygulanmıştır.Ayrıca 3 araç trafikten men edilmiş 14 araca toplam 6148 TL cezai işlem uygulanmıştır. Yapılan uygulamalarda 6 adet uyuşturucu hap ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.