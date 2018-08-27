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Bu haber 27 Ağustos 2018 10:05:40 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa Emniyetinden Huzur Uygulaması

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde huzur operasyonu gerçekleştirdi.Düzenlenen huzur operasyonunda bin 151 kişinin GBT’sine bakıldı.

Urfa Emniyetinden Huzur Uygulaması

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde huzur operasyonu gerçekleştirdi.Düzenlenen huzur operasyonunda bin 151 kişinin GBT’sine bakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden Yapılan Açıklamada;

İlimiz merkez Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerinde 22-24.08.2018 tarihleri arasında yapılan Huzur-Güven Uygulamasında,

2 Kişi Gözaltına Alındı

1151 şahıs ve 247 araç sorgulanmış olup 2 şahıs gözaltına alınmış 6 şahsa adli-idari işlem uygulanmıştır.

3 Araç Trafikten Men Edildi

Ayrıca 3 araç trafikten men edilmiş 14 araca toplam 6148 TL cezai işlem uygulanmıştır. Yapılan uygulamalarda 6 adet uyuşturucu hap ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.
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Asayiş
Urfa Emniyetinden Huzur Uygulaması
Urfa Emniyetinden Huzur Uygulaması
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde huzur operasyonu gerçekleştirdi.Düzenlenen huzur operasyonunda bin 151 kişinin GBT’sine bakıldı.
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17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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