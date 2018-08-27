Flaş Urfa Detayı, Suruç Saldırısı Sırasında Şanlıurfa’daydı

Herkese Dua Ediyorum

ABD ile Türkiye arasında krize neden olan papaz Andrew Brunson'un, 20 Temmuz 2015'te 34 kişinin ölümüne, 70 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısı sırasında Şanlıurfa Suruç'ta olduğu ortaya çıktı. Brunson'un saldırının meydana geldiği Amara Kültür Merkezi'nin yakınında bir dairede kaldığı öğrenildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde, Brunson'un Mau adlı kişiyle yaptığı Whatsapp mesajları yer aldı. Mesajlar şöyle:Mau: Dün Suruç'ta olanları yeni öğrendim. Herkese dua ediyorum.Andrew Brunson: Merhaba Mau. İyiyiz. Dairemiz saldırının olduğu binanın birkaç bina ötesinde. O dönemde kilise kampımızı yapıyorduk. Soru sonuçlar ne olacak. Doğu'da yüksek tansiyon var. Tabi ki dünyanın bu kısmında her zaman sorun var. Bazıları Kürtler'i şiddet için provoke ediyor, yani burada bir müdahale olabilir. Kimbilir?(Kenan Kıran-Sabah)