Kadir Perçi De Kampanyaya Destek Verdi

Kazaların Çoğu Sürücü Kaynaklı

Birecik Kaymakamı Kadir PERÇİ’ye uygulama noktası ziyareti sırasında İlçe Emniyet Müdür Vekili Sayın Esat UĞUR da eşlik etti.Durdurulan araçlardaki vatandaşlarla sohbet ederek kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunan PERÇİ, İçişleri Bakanlığı tarafından Kurban Bayramında trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla “Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” kampanyası başlatıldığını hatırlatarak sürücülere broşür dağıttı.Kontrollerin ardından bir açıklama yapan PERÇİ, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi ilçemizde de güvenlik tedbirlerini azami şekilde artırmış durumdayız. İçişleri Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz trafik kazalarının azaltılması maksadıyla çok yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Temennimiz bayram tatili dönüşlerinde veya diğer günlerde hiçbir şekilde trafik kazalarının olmamasıdır. Bu konuda trafik kurallarına tam olarak uyarsak trafik kazalarının büyük ölçüde azalacağına inanıyorum. Çünkü trafik kazalarının yüzde 95’i sürücü hatalarından meydana gelmektedir” dedi. Tüm sürücülere hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu.