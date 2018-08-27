İzzet Yıldızhan Bucak’ın Misafiri Oldu

Dostluklarının yaklaşık 30 yıla dayandığı Fatih Bucak ve Yıldızhan düzenlenen yemekte sohbet ederek aynı zamanda geçmişi de yâd ettiler.İzzet Yıldızhan onuruna düzenlenen yemeği Fatih Bucak ın annesi Hacı Zeynep Bucak kendi elleri ile yaptı. Davetlilere Şanlıurfa’nın yöresel yemeklerinden olan kuzu kavurma ikram edildi.