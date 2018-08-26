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Bu haber 26 Ağustos 2018 23:58:26 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Arazi Kavgası, 4 Ölü

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahla kavgada 2'si kadın 4 kişi hayatını kaybetti. İlçede güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Urfa’da Arazi Kavgası, 4 Ölü

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahla kavgada 2'si kadın 4 kişi hayatını kaybetti. İlçede güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Amcalarını, Halasını ve Yengesini Öldürdü

Olay gece saatlerinde, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Kızlar mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, önceden aralarında arazi yüzünden anlaşmazlık bulunan Ramazan Şahin ve 2 Amcası Şeyh Müslüm ve Şeyho Şahin arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya döndü. Ramazan Şahin, silahla amcaları Şeyh Müslüm ve Şeyho Şahin ile halası Narin ve yengesi Emine Şahin’e ateş ederek olay yerinde öldürdü.

Hayatını Kaybeden Şeyh Müslüm ve Şeyho Şahin ile halası Narin ve yengesi Emine Şahin Cenazeleri, Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaydan Sonra Kaçtı, Antep’te Yaşıyor

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma yoğun güvenlik önlemleri alırken, Gaziantep’te yaşadığı Öğrenilen ve katliamın ardından kaçan Ramazan Şahin’in yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
 
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5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
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10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
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