Şanlıurfaspor 2 Gaziantepspor 0

Oyuncu Değişiklikleri Art Arta Geldi

Şanlıurfaspor Hazırlık maçında karşılaştığı Gaziantepspor'u 2-0 mağlup etti.11 Nisan stadında oynanan karşılaşmaya sarı yeşilli ekip, Ömer Kahveci, Cebrail Karayel, Mehmet Taşcı, Emre Özkan, Samet Akaydın, Halil Köçer, Fevzi Özkan, Oğuzhan Türk, Benhur Keser, Ömer Bozan ve Mehmet Albayrak ilk 11'i ile başladı.İlerleyen dakikalarda çok sayıda oyuncu değişikliğinin yapıldığı karşılaşmada Şanlıurfaspor'un gollerini 32. dakikada Mehmet Albayrak ve 69. dakikada Penaltı'dan Feridun Kıroğlu attı.