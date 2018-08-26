Şanlıurfaspor 2 Gaziantepspor 0

11 Nisan stadında oynanan karşılaşmaya sarı yeşilli ekip, Ömer Kahveci, Cebrail Karayel, Mehmet Taşcı, Emre Özkan, Samet Akaydın, Halil Köçer, Fevzi Özkan, Oğuzhan Türk, Benhur Keser, Ömer Bozan ve Mehmet Albayrak ilk 11'i ile başladı.
|Sıra
|Takım
|O
|G
|M
|B
|Av
|Puan
|1
|Beşiktaş
|34
|23
|3
|8
|+43
|77
|2
|Medipol Başakşehir
|34
|21
|3
|10
|+35
|73
|3
|Fenerbahçe
|34
|18
|6
|10
|+28
|64
|4
|Galatasaray
|34
|20
|10
|4
|+25
|64
|5
|Antalyaspor
|34
|17
|10
|7
|+7
|58
|6
|Trabzonspor
|34
|14
|11
|9
|+5
|51
|7
|Akhisar Belediyespor
|34
|14
|14
|6
|+4
|48
|8
|Gençlerbirliği
|34
|12
|12
|10
|-1
|46
|9
|Atiker Konyaspor
|34
|11
|13
|10
|-5
|43
|10
|Kasımpaşa
|34
|12
|15
|7
|-4
|43
|11
|Karabükspor
|34
|12
|15
|7
|-10
|43
|12
|Aytemiz Alanyaspor
|34
|12
|18
|4
|-11
|40
|13
|Osmanlıspor FK
|34
|9
|14
|11
|-8
|38
|14
|Bursaspor
|34
|11
|18
|5
|-24
|38
|15
|Kayserispor
|34
|10
|16
|8
|-11
|38
|16
|Çaykur Rizespor
|34
|10
|18
|6
|-9
|36
|17
|Gaziantepspor
|34
|7
|22
|5
|-35
|26
|18
|Adanaspor
|34
|6
|21
|7
|-29
|25
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