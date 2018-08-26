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Bu haber 26 Ağustos 2018 23:38:51 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfaspor 2 Gaziantepspor 0

Şanlıurfaspor Hazırlık maçında karşılaştığı Gaziantepspor'u 2-0 mağlup etti.Urfaspor'un gollerini Mehmet Albayrak ve Penaltı'dan Feridun Kıroğlu attı.

Şanlıurfaspor 2 Gaziantepspor 0

Şanlıurfaspor Hazırlık maçında karşılaştığı Gaziantepspor'u 2-0 mağlup etti.

11 Nisan stadında oynanan karşılaşmaya sarı yeşilli ekip, Ömer Kahveci, Cebrail Karayel, Mehmet Taşcı, Emre Özkan, Samet Akaydın, Halil Köçer, Fevzi Özkan, Oğuzhan Türk, Benhur Keser, Ömer Bozan ve Mehmet Albayrak ilk 11'i ile başladı.

Oyuncu Değişiklikleri Art Arta Geldi

İlerleyen dakikalarda çok sayıda oyuncu değişikliğinin yapıldığı karşılaşmada Şanlıurfaspor'un gollerini 32. dakikada Mehmet Albayrak ve 69. dakikada Penaltı'dan Feridun Kıroğlu attı.
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Spor
Şanlıurfaspor 2 Gaziantepspor 0
Şanlıurfaspor 2 Gaziantepspor 0
Şanlıurfaspor Hazırlık maçında karşılaştığı Gaziantepspor'u 2-0 mağlup etti.Urfaspor'un gollerini Mehmet Albayrak ve Penaltı'dan Feridun Kıroğlu attı.
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1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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